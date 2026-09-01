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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alertó sobre la importancia de mantener actualizados los datos biométricos asociados al pasaporte.
Quienes hayan retrasado la renovación de su documentación podrían encontrarse con restricciones al momento de salir del país, incluso si su pasaporte todavía aparece como vigente.
La medida no está relacionada únicamente con la fecha de vencimiento del documento, sino también con la implementación del pasaporte electrónico, que actualmente constituye el formato oficial de identificación para viajes internacionales.
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La restricción no es para todos los ciudadanos de México, pero afecta de manera directa a un grupo específico de personas. Según trascendió, los viajeros que se verán imposibilitados para transitar son aquellos que:
- Posean un pasaporte con daños visibles o falta de hojas.
- No hayan realizado la actualización de sus huellas dactilares y escaneo de iris (biométricos) en las oficinas de la SRE.
- Cuenten con un documento cuya vigencia sea menor a seis meses al momento de intentar cruzar la frontera.
Cuándo y cómo renovar el pasaporte en México
Debes renovar tu pasaporte antes de que venza o si le quedan menos de 6 meses de vigencia, ya que muchos países lo exigen para permitir el ingreso. También es recomendable hacerlo si el documento presenta daños o si tus datos personales están desactualizados.
Cómo renovar tu pasaporte en México
- Agenda tu cita en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya sea en línea o por teléfono. Elige la oficina, fecha y horario que mejor te convenga.
- Realiza el pago de derechos según la vigencia que prefieras (3, 6 o 10 años). Puedes pagar en banco o mediante opciones electrónicas; guarda el comprobante.
- Prepara tus documentos: pasaporte anterior, identificación oficial vigente (como INE o cédula profesional) y acta de nacimiento certificada. Lleva originales y copias para evitar contratiempos.
- Acude a tu cita con anticipación. Entrega tus documentos y el comprobante de pago para validar tu trámite.
- Captura de datos biométricos: en la oficina te tomarán fotografía digital, huellas dactilares y firma electrónica, que quedarán registradas en tu nuevo pasaporte.
- Seguimiento y entrega: en algunos casos la entrega es el mismo día, pero normalmente tarda entre 1 y 6 semanas, dependiendo de la oficina y la demanda. Puedes consultar el estatus de tu trámite si es necesario.