La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alertó sobre la importancia de mantener actualizados los datos biométricos asociados al pasaporte.

Quienes hayan retrasado la renovación de su documentación podrían encontrarse con restricciones al momento de salir del país, incluso si su pasaporte todavía aparece como vigente.

Alerta en aeropuertos: pasaportes dañados, con menos de seis meses de vigencia o sin biométricos actualizados pueden impedirte viajar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La medida no está relacionada únicamente con la fecha de vencimiento del documento, sino también con la implementación del pasaporte electrónico, que actualmente constituye el formato oficial de identificación para viajes internacionales.

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La restricción no es para todos los ciudadanos de México, pero afecta de manera directa a un grupo específico de personas. Según trascendió, los viajeros que se verán imposibilitados para transitar son aquellos que:

Posean un pasaporte con daños visibles o falta de hojas.

No hayan realizado la actualización de sus huellas dactilares y escaneo de iris (biométricos) en las oficinas de la SRE.

Cuenten con un documento cuya vigencia sea menor a seis meses al momento de intentar cruzar la frontera.

Cuándo y cómo renovar el pasaporte en México

Debes renovar tu pasaporte antes de que venza o si le quedan menos de 6 meses de vigencia, ya que muchos países lo exigen para permitir el ingreso. También es recomendable hacerlo si el documento presenta daños o si tus datos personales están desactualizados.

Cómo renovar tu pasaporte en México