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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 31 de agosto de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este lunes, 31 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4013 - La Yeta

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 31 de agosto

 1°4013 11°6122
 6971  12°7055
 3°7827 13°3426 
 1120  14°6118 
 4074  15°4218 
 6°5486  16°5690
 0958  17°6970 
 7224  18°1327 
 9755  19°5347 
 10°6401 20°5138 

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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