En esta noticia ¿Qué significa soñar con la yeta?

La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 31 de agosto de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este lunes, 31 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4013 - La Yeta

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 31 de agosto

1° 4013 11° 6122 2° 6971 12° 7055 3° 7827 13° 3426 4° 1120 14° 6118 5° 4074 15° 4218 6° 5486 16° 5690 7° 0958 17° 6970 8° 7224 18° 1327 9° 9755 19° 5347 10° 6401 20° 5138

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta refleja miedo a la mala suerte y la sensación de estar gafado.

Puede invitar a romper supersticiones, actuar con prudencia y retomar el control.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.