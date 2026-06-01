Colombia prohibirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Está confirmado | Chile, Perú, Ecuador y Colombia negarán el ingreso y la salida del país a quienes postergue este trámite del pasaporte

Para cualquier viaje al exterior desde Colombia, hay un requisito inescapable: contar con un pasaporte vigente. Si bien esta condición operativa se aplica en cada control migratorio desde hace muchos años, cada vez se vuelve más riguroso.

La verificación es realizada primero por las aerolíneas, que revisan que el pasajero cumpla con la documentación exigida por el destino. Luego, en el control de Migración Colombia, se valida la autenticidad, vigencia y estado del pasaporte. Si algo falla en el procedimiento, el viajero no puede salir del país.

Pasaporte: ¿cuál el trámite que no debo postergar si estoy por viajar?

Para cualquier viaje internacional, Colombia exige la presentación de un pasaporte válido y en vigor. Este requisito responde tanto a normas internas como a acuerdos internacionales que regulan el tránsito de personas entre países.

En términos concretos, si el pasaporte está vencido, deteriorado o no cumple con las condiciones de lectura, el pasajero no podrá completar el proceso migratorio. A esto se suma una exigencia frecuente en destinos internacionales: que el documento tenga una vigencia mínima de entre 3 y 6 meses al momento del ingreso.

Colombia prohibirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Este punto es clave porque genera una situación habitual. Muchos viajeros creen que pueden salir del país mientras el pasaporte no esté vencido, pero ignoran que el destino puede exigir un margen adicional. En esos casos, la consecuencia es directa: el embarque se rechaza antes incluso de llegar al control migratorio.

¿En qué momento pueden frenar mi viaje?

El primer filtro ocurre en el check-in. Las aerolíneas verifican que el pasajero cumpla con todos los requisitos del país de destino, incluido el estado del pasaporte. Si el documento no es válido o no tiene la vigencia suficiente, la compañía puede denegar el embarque para evitar sanciones internacionales.

Si el viajero supera esa instancia, el segundo control es el de Migración Colombia. Allí se revisa la documentación de manera oficial. Cualquier irregularidad puede derivar en la imposibilidad de autorizar la salida del país, incluso con el pasaje emitido y el equipaje despachado.

Este doble control es el que, en la práctica, define el viaje. No hay margen de interpretación ni excepciones operativas: si el documento no cumple, el proceso se detiene.

El error más común que deja a miles de ciudadanos y extranjeros sin viajar

El problema no suele ser un pasaporte completamente vencido, sino uno próximo a vencer. Este es el error más frecuente entre los viajeros internacionales.

Muchos países, incluidos destinos habituales para colombianos como los de la Unión Europea, exigen que el pasaporte tenga una vigencia mínima posterior a la fecha de salida prevista. No cumplir con ese requisito implica quedar fuera del viaje, aunque el documento siga siendo válido en Colombia.

A este escenario se suma otro factor: la postergación del trámite de renovación. En contextos de alta demanda, conseguir turno puede demorar varios días o semanas, lo que deja a muchos viajeros sin tiempo para regularizar su situación antes del viaje.

La conclusión no está en una norma que prohíba viajar, sino en cómo funciona el sistema. No renovar el pasaporte no genera una sanción directa, pero sí tiene una consecuencia inmediata: el viaje no se realiza.