Hay un dato que millones de viajeros pasan por alto y puede impedirles subir al avión o cruzar la frontera. Cumple con la normativa migratoria y evita problemas con las autoridades.

Estados Unidos, México y Argentina son destinos que reciben millones de visitantes cada año, por lo que conocer y cumplir con los requisitos migratorios resulta clave para viajar sin contratiempos. Uno de los puntos que las autoridades suelen controlar con mayor atención es la vigencia del pasaporte, debido a que un documento vencido o con un período de validez insuficiente puede impedir el ingreso, según las normas de cada país.

Existe la creencia de que es suficiente con que el pasaporte se encuentre vigente el día del viaje. Sin embargo, los requisitos pueden variar de un país a otro y establecer distintos períodos mínimos de validez. Por esta razón, antes de adquirir los boletos o definir el itinerario, es recomendable consultar las condiciones migratorias específicas del destino.

Oficial y confirmado | México, Argentina y los Estados Unidos prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado la renovación del pasaporte Shutterstock

¿Qué requisitos de pasaporte aplican en cada país?

Para viajar a Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) señala que, en la mayoría de las situaciones, el pasaporte debe contar con una vigencia de al menos seis meses después de la fecha prevista para abandonar el país.

En México, el requisito indica que el pasaporte debe mantenerse vigente durante todo el período de permanencia del visitante y hasta su salida del territorio. Sin embargo, algunas compañías aéreas pueden exigir una validez mínima de seis meses para autorizar el embarque, por lo que se recomienda consultar previamente las condiciones establecidas por la aerolínea.

En Argentina, los extranjeros que no pertenecen al Mercosur deben presentar un pasaporte vigente tanto al momento de ingresar como al salir del país. Para los ciudadanos argentinos, el pasaporte válido también es necesario cuando se trata del documento exigido para viajar al exterior. En cambio, quienes pertenecen a países del Mercosur pueden ingresar con su documento nacional de identidad u otra documentación habilitada para el viaje.

Antes de emprender el viaje, las autoridades migratorias suelen verificar aspectos como:

Que el pasaporte esté vigente y en buen estado.

Que la información del documento coincida con los datos del viajero.

La existencia de visas o permisos migratorios, cuando sean necesarios.

El boleto de regreso o la continuación del itinerario.

¿Qué ocurre si el pasaporte está vencido o próximo a vencer?

Viajar con un pasaporte vencido puede impedir el ingreso al país de destino e incluso evitar que el pasajero aborde el avión desde el aeropuerto de origen. Esto ocurre especialmente en vuelos hacia Estados Unidos, donde las aerolíneas suelen comprobar que la documentación cumpla con los requisitos migratorios antes del embarque.

Para evitar inconvenientes, las autoridades recomiendan tramitar la renovación del pasaporte con suficiente anticipación, sobre todo si el destino exige varios meses adicionales de vigencia. Revisar las condiciones de ingreso antes de organizar el viaje puede marcar la diferencia entre disfrutar las vacaciones o enfrentar un rechazo por cuestiones documentales.