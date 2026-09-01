En Atlanta, Dallas, Nueva York y Nueva Jersey se encuentran algunos de los aeropuertos internacionales más concurridos de Estados Unidos, que anualmente reciben a un gran número de turistas y viajeros.

En este contexto, existe un requisito de pasaporte que todos los individuos que deseen volar hacia estos destinos -incluyendo a ciudadanos estadounidenses que buscan viajar hacia o desde el extranjero- deberán cumplir de manera estricta: su identificación internacional debe permanecer en plena vigencia .

En caso de no poseer un pasaporte completamente vigente, tanto las autoridades como las aerolíneas podrían negar el traslado, por lo que resulta esencial revisar la fecha de validez del pasaporte y renovarlo cuando sea necesario, a fin de evitar inconvenientes.

Viajar a Atlanta, Dallas, Nueva York o Nueva Jersey desde el extranjero: condiciones de pasaporte que todos los viajeros deben considerar.

Estados Unidos establece como norma general que todos los viajeros deben presentar un documento completamente vigente no solo durante la duración de su estancia, sino también hasta seis meses adicionales a la fecha prevista de salida.

Dicha norma se exceptúa para los nacionales de los países que integran el denominado “Club de los 6 meses”, quienes deberán presentar un pasaporte válido únicamente por el tiempo del viaje.

Es relevante destacar que contar con un documento en regla es crucial no solo en el momento de viajar. Además, se requerirá como parte de los imprescindibles requisitos para gestionar, por ejemplo, una visa americana.

Todos los viajeros deberan asegurarse de que su identificación internacional permanezca en plena vigencia. Shutterstock

Qué establece la normativa acerca del pasaporte para ciudadanos estadounidenses que deseen viajar al extranjero

De acuerdo con el United States Code (Título 8, § 1185) - Control de viajes de ciudadanos y extranjeros, se establece como norma federal que

“Salvo lo dispuesto en contrario por el Presidente y sujeto a las limitaciones y excepciones que el Presidente pueda autorizar y prescribir, será ilegal que cualquier ciudadano de los Estados Unidos salga, entre, o intente salir o entrar en los Estados Unidos a menos que posea un pasaporte estadounidense válido ”

Cuál es el periodo de validez habitual de un pasaporte estadounidense

Pasaporte de mayores de 16: 10 años

Pasaporte de menores de 16: 5 años y no pueden renovarse, deben tramitarse nuevamente.

Otros aspectos que deben tener en cuenta todos los viajeros internacionales para prevenir contratiempos.

Antes de autorizar cualquier traslado, las autoridades considerarán aspectos tales como