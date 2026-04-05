Un cambio silencioso en el escenario internacional volvió a poner el foco sobre el pasaporte colombiano y su lugar en el mundo. Sin grandes anuncios, los datos más recientes muestran un movimiento que despierta interés entre quienes siguen de cerca la movilidad global. En un contexto donde cada posición en el ranking puede influir en viajes, oportunidades y acceso a otros países, Colombia aparece con una mejora que, aunque no es drástica, resulta relevante en términos comparativos. Sin embargo, detrás de ese avance hay detalles que no son tan evidentes a primera vista. La evolución del ranking de pasaportes no siempre responde únicamente a más beneficios, y en este caso el cambio tiene matices que explican mejor la situación. De acuerdo con el índice Henley Passport Index actualizado en marzo de 2026, el pasaporte colombiano pasó del puesto 37 en enero de 2025 al puesto 34 en el ranking global. Este ascenso refleja un movimiento dentro del sistema comparativo internacional. En términos concretos, Colombia registró un leve retroceso en la cantidad de destinos sin visa, pasando de 134 a 130. Sin embargo, el ranking de pasaportes se reordenó debido a caídas más pronunciadas en otros países, lo que permitió a Colombia escalar posiciones. Este tipo de variaciones muestra que el posicionamiento no depende solo del crecimiento propio, sino también del desempeño global. En ese sentido, el país logró una mejora relativa dentro de un escenario dinámico. A pesar de este avance, el pasaporte colombiano todavía se encuentra por detrás de los principales referentes de la región. Países como Chile, Argentina y Brasil mantienen una ventaja significativa en el acceso internacional. Chile ocupa el puesto 13 con acceso a 174 destinos sin visa, mientras que Argentina y Brasil comparten el puesto 15 con 168 destinos cada uno. La diferencia evidencia una brecha de entre 38 y 44 destinos respecto de Colombia. Este escenario marca un desafío para el país en materia de movilidad internacional. Aunque el ranking de pasaportes muestra una mejora, la distancia con los líderes regionales sigue siendo considerable y refleja diferencias estructurales en acuerdos y relaciones internacionales.