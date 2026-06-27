¿Conectar el teléfono o enchufar el cargador? | Qué hay que hacer primero para proteger la batería del celular, según los expertos Fuente: Shutterstock

Cargar el celular es una acción cotidiana, pero existe un detalle que muchas personas pasan por alto y que, según los especialistas, puede ayudar a cuidar la batería y el dispositivo a largo plazo: el orden en que se conecta el cargador.

Aunque la diferencia parece mínima, fabricantes de smartphones y expertos en tecnología coinciden en que seguir una secuencia determinada puede reducir la exposición del teléfono a pequeñas variaciones eléctricas y contribuir a preservar su rendimiento con el paso del tiempo.

¿Qué hay que conectar primero: el cargador o el celular?

La recomendación de los especialistas es enchufar primero el cargador a la toma de corriente y, una vez conectado, conectar el cable al teléfono.

¿Conectar el teléfono o enchufar el cargador? | Qué hay que hacer primero para proteger la batería del celular, según los expertos Fuente: Shutterstock

Este procedimiento permite que el cargador estabilice el suministro de energía antes de enviarlo al dispositivo. De esa manera, se minimiza la posibilidad de que pequeñas fluctuaciones o picos de tensión lleguen directamente al celular en el momento en que comienza la carga.

Si bien los cargadores actuales incorporan sistemas de protección frente a este tipo de situaciones, adoptar este hábito es considerado una buena práctica para prolongar la vida útil del equipo.

¿Qué pasa si primero conectás el celular?

Conectar primero el teléfono y después enchufar el cargador a la pared no suele provocar daños inmediatos ni representa un riesgo importante para el funcionamiento del dispositivo.

¿Conectar el teléfono o enchufar el cargador? | Qué hay que hacer primero para proteger la batería del celular, según los expertos Fuente: Shutterstock

Sin embargo, los expertos explican que, a largo plazo, esta práctica puede exponer la batería a pequeñas sobretensiones generadas al establecerse la corriente eléctrica. Aunque el impacto es reducido, repetirlo durante años podría acelerar el desgaste natural de la batería.

Por ese motivo, recomiendan seguir el orden sugerido por los fabricantes siempre que sea posible.

El factor más importante para cuidar la batería

Más allá del orden de conexión, los especialistas coinciden en que el aspecto más importante para proteger la batería del celular es utilizar un cargador adecuado.

¿Conectar el teléfono o enchufar el cargador? | Qué hay que hacer primero para proteger la batería del celular, según los expertos Fuente: Archivo

Los accesorios originales o certificados están diseñados para suministrar la tensión y la corriente que necesita cada dispositivo, reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento y garantizando una carga segura.

En cambio, los cargadores genéricos o incompatibles pueden generar problemas como:

Sobrecalentamiento del teléfono.

Menor eficiencia durante la carga.

Desgaste prematuro de la batería.

Riesgo de fallas eléctricas.

Por eso, siempre se aconseja utilizar cargadores aprobados por el fabricante o que cuenten con certificaciones de calidad.

Otros consejos para prolongar la vida útil de la batería

Además de conectar correctamente el cargador , existen otros hábitos que ayudan a mantener la batería en buen estado durante más tiempo.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar que el celular permanezca expuesto a altas temperaturas.

No utilizar cargadores dañados o con cables deteriorados.

Desenchufar el equipo si se detecta un calentamiento excesivo.

Utilizar accesorios compatibles con el modelo del teléfono.

Así, estos pequeños cambios en la forma de cargar el smartphone pueden marcar la diferencia con el paso de los años y contribuir a conservar un mejor rendimiento de la batería.