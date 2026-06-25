Unos 100 millones de celulares se quedarán sin servicio el próximo 30 de junio.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una prórroga y un nuevo calendario para que los usuarios de telefonía móvil de prepago vinculen su línea con la CURP.

Según el organismo, la medida busca facilitar que millones de personas completen el trámite sin saturar los sistemas de las compañías telefónicas, evitando así la suspensión inmediata de las líneas que aún no han sido registradas.

Hasta el 25 de junio de 2026, 63 millones de líneas ya habían sido vinculadas: 40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago. Estas últimas no requirieron un trámite adicional porque ya estaban asociadas a un titular desde su contratación.

El nuevo calendario según el último dígito del número

La CRT informó que las fechas límite dependerán del último dígito del número telefónico. El proceso se extenderá del 15 de agosto hasta diciembre de 2026.

Cada usuario tendrá un periodo específico para registrarse directamente con su empresa de telefonía:

Dígito 0: hasta el 15 de agosto de 2026

Dígito 1: hasta el 31 de agosto de 2026

Dígito 2: hasta el 15 de septiembre de 2026

Dígito 3: hasta el 30 de septiembre de 2026

Dígito 4: hasta el 15 de octubre de 2026

Dígito 5: hasta el 31 de octubre de 2026

Dígito 6: hasta el 15 de noviembre de 2026

Dígito 7: hasta el 30 de noviembre de 2026

Dígito 8: hasta el 15 de diciembre de 2026

Dígito 9: hasta el 31 de diciembre de 2026

Los usuarios pueden consultar su fecha correspondiente en el portal registratulinea.crt.gob.mx .

La CRT informó que las fechas límite dependerán del último dígito del número telefónico. CRT

Qué pasa si no se vincula la línea a tiempo

La CRT explicó que, una vez concluido el plazo correspondiente a cada terminación telefónica, las compañías suspenderán el servicio de las líneas no vinculadas dentro de las siguientes 72 horas.

Durante la suspensión, los usuarios únicamente podrán realizar llamadas al 911 y otros números de emergencia, comunicarse con servicios de atención ciudadana, contactar a su operador telefónico y recibir alertas sísmicas.

Una vez concluido el registro, la empresa telefónica restablecerá automáticamente todos los servicios, incluyendo llamadas, mensajes SMS y datos móviles.

Por qué es obligatorio y quién hace el registro

Según la CRT, el objetivo principal es eliminar el anonimato en las líneas telefónicas, una práctica que, de acuerdo con las autoridades, ha sido aprovechada para cometer delitos como fraude, extorsión y otros ilícitos.

Con esta medida, México se suma a una práctica internacional que ya opera en 166 países, donde adquirir y operar una línea telefónica requiere un titular plenamente identificado.

La CRT señaló que esta política permitirá que, cuando una línea sea utilizada en la comisión de un delito, las autoridades puedan solicitar información a las compañías conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Comisión aclaró que el trámite no lo realiza el Gobierno de México, sino directamente cada empresa de telefonía móvil, que únicamente asociará el nombre del usuario y su CURP con el número telefónico. Cualquier fotografía o documento utilizado durante la validación se empleará solo para completar el registro y no formará parte de la información asociada permanentemente a la línea.