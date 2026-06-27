Plantas de interior: 3 opciones que son fáciles de cuidar, crecen en agua y ayudan a crear ambientes más relajantes en el hogar.

Cuidar plantas sin tierra no es una excentricidad ni requiere conocimientos avanzados. Es una técnica llamada hidroponía doméstica y tiene ventajas concretas: menos plagas, menos riego, menos desorden .

Además de todo eso, algunas especies crecen en agua y generan un efecto visiblemente relajante en los ambientes del hogar.

3 opciones que son fáciles de cuidar

Pothos

Es la opción más accesible para quienes nunca tuvieron plantas. El pothos enraíza rápido en agua si se coloca un esqueje en un frasco o jarrón con luz indirecta. Sus hojas en forma de corazón crecen con fuerza y, en versión hidropónica, las raíces se vuelven parte de la decoración al quedar visibles a través del vidrio.

El único cuidado esencial es renovar el agua cada una o dos semanas para evitar bacterias y mal olor.

Lirio de la paz

El lirio de la paz o spathiphyllum tiene hojas brillantes y flores blancas que mantienen un aspecto sereno en cualquier ambiente. Puede cultivarse en agua partiendo de una planta existente. Requiere cambios de agua semanales y luz indirecta.

Tiene además una propiedad extra: actúa como filtro natural de esporas de moho en ambientes cerrados, lo que lo convierte en una elección inteligente para baños o habitaciones con poca ventilación.

El lirio de la paz o spathiphyllum tiene hojas brillantes y flores blancas que mantienen un aspecto sereno en cualquier ambiente. Adipra

Bambú de la suerte

El bambú de la suerte no es técnicamente un bambú sino una drácena, pero su resistencia es real. Crece sin complicaciones en un recipiente con agua y guijarros en la base para estabilizarlo. Tolera condiciones de poca luz y requiere cambios de agua cada dos semanas.

Dentro del feng shui se considera que esta planta atrae energía positiva al hogar, lo que explica por qué es una de las más elegidas para escritorios y espacios de trabajo.

Tres claves para mantenerlas bien

Usá siempre luz indirecta : el sol directo puede dañar las hojas y calentar el agua.

Cambiá el agua de forma regular para evitar la proliferación de algas y bacterias.

Usá jarrones de vidrio opaco o agregá carbón activo al fondo para mantener el agua limpia.

Ninguna de las tres necesita tierra, abono frecuente ni grandes cuidados. Son una entrada perfecta al mundo de la jardinería doméstica para quienes viven en departamentos o simplemente no quieren complicaciones.