Ni estufa ni calefacción: la forma más efectiva de calentar la casa durante el invierno sin gastar una fortuna y en minutos Fuente: Shutterstock

Con la llegada del invierno y las temperaturas bajas, muchas personas buscan alternativas para calefaccionar la casa y existe un método que volvió a ganar mucho protagonismo gracias a su efectividad y bajo costo de uso, ya que no requiere electricidad ni gas de red.

Así, el sistema de calefacción tradicional que volvió a ganar protagonismo por su eficiencia para calentar el hogar es la salamandra.

Ni estufa ni calefacción: la forma más efectiva de calentar la casa durante el invierno sin gastar una fortuna y en minutos Fuente: Shutterstock

Capaz de generar calor en pocos minutos y de mantener los ambientes templados durante varias horas, este artefacto se convirtió en una de las opciones preferidas para quienes buscan calefaccionar el hogar sin depender exclusivamente de estufas eléctricas o sistemas de calefacción central .

¿Qué es una salamandra y cómo funciona?

Una salamandra es un calefactor fabricado generalmente en hierro fundido o acero que funciona mediante la combustión de leña, briquetas o pellets, según el modelo.

Su funcionamiento es sencillo: el combustible se quema dentro de una cámara cerrada y el calor que produce se transmite rápidamente al ambiente tanto por radiación como por convección. Al mismo tiempo, los gases generados por la combustión se expulsan al exterior mediante un conducto o chimenea.

Ni estufa ni calefacción: la forma más efectiva de calentar la casa durante el invierno sin gastar una fortuna y en minutos Fuente: Shutterstock

Gracias a este sistema, el calor permanece durante más tiempo y el consumo de combustible suele ser menor que el de una chimenea abierta.

¿Por qué recomiendan usar salamandras en invierno?

Las salamandras ofrecen una serie de ventajas que explican por qué muchas personas las consideran una de las formas más eficientes de calefaccionar la vivienda.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Calientan los ambientes en pocos minutos.

Mantienen el calor durante varias horas.

Consumen menos energía eléctrica.

Permiten reducir el gasto en calefacción.

Aprovechan combustibles relativamente económicos como la leña.

Existen modelos con alto rendimiento energético y bajas emisiones.

Además, el calor que generan suele distribuirse de manera uniforme, lo que mejora el confort dentro del hogar.

¿Qué tipos de salamandras existen?

Actualmente pueden encontrarse distintos modelos según el combustible que utilizan.

Ni estufa ni calefacción: la forma más efectiva de calentar la casa durante el invierno sin gastar una fortuna y en minutos Fuente: Shutterstock

Las más comunes son:

Salamandras a leña: las más tradicionales y utilizadas en viviendas.

Salamandras a pellets: funcionan con pequeños cilindros de madera prensada y ofrecen una combustión más eficiente.

Salamandras de doble combustión: aprovechan mejor el combustible, generan menos humo y producen mayor rendimiento térmico.

La elección dependerá del espacio disponible, el presupuesto y el tipo de instalación que tenga la vivienda.

Qué tener en cuenta antes de instalar una salamandra

Si bien representan una excelente alternativa para calefaccionar la casa, su instalación debe realizarse correctamente para garantizar un funcionamiento seguro.

Los especialistas recomiendan:

Instalar una chimenea o conducto de evacuación adecuado.

Mantener una buena ventilación del ambiente.

Utilizar únicamente combustibles recomendados por el fabricante.

Limpiar periódicamente la chimenea para evitar acumulación de hollín.

Respetar las distancias de seguridad respecto de muebles y materiales inflamables.

Cuánto sale una salamandra en Argentina

Los valores de las salamandras son muy versátiles y pueden variar según el tipo de modelo, materiales y tamaño.

Tromen, una de las marcas más conocidas del mercado posee diferentes versiones, las cuales oscilan entre $ 491.025 y $ 1.174.143, dependiendo de los modelos y características de cada uno.