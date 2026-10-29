¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados con haberes mínimos?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de noviembre para los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen la mínima y quienes se encuentren incluidos en este grupo deberán tomar nota de un detalle particular.

Las fechas de depósitos, tanto para estos beneficiarios como para quienes perciben otras prestaciones, sufrirán una modificación y las acreditaciones de dinero podrían realizarse más tarde de lo habitual debido a los feriados programados para la segunda semana del mes por la visita del papa León XIV.

Cabe recordar que a partir del próximo mes, los titulares de jubilaciones y pensiones que cobran por debajo del mínimo verán aplicado un aumento del 1,93%, por la fórmula de movilidad que toma como referencia el IPC de septiembre publicado por el INDEC.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados con haberes mínimos?

El esquema de distribución de recursos con el que se organiza la ANSES para entregar las pensiones, jubilaciones y asignaciones contempla una asignación particular de fecha de cobro según la terminación del DNI de cada beneficiario.

En este sentido, de acuerdo al calendario de pagos de noviembre que confirmó la entidad, los depósitos se entregarán a partir del 11 de noviembre de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 : 11 de noviembre

DNI terminados en 1 : 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4 : 13 de noviembre

DNI terminados en 5 : 16 de noviembre

DNI terminados en 6 : 17 de noviembre

DNI terminados en 7 : 18 de noviembre

DNI terminados en 8 : 19 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

¿A partir de qué fecha de noviembre comienzan a cobrar los jubilados y pensionados con haberes que no superan el mínimo? (Foto: Shutterstock) Shutterstock

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen la mínima?

La ANSES confirmó que los beneficiarios de pensiones, jubilaciones y asignaciones percibirán en noviembre un aumento del 1,93%, por la fórmula de movilidad que toma como referencia el IPC de septiembre publicado por el INDEC.

En este sentido, a partir del 11 de noviembre se les depositará con el incremento un total de $444.158,46 de haber mínimo, además del bono de $70.000 que llevará el ingreso mensual a unos $514.158,46. Cabe recordar que quienes superen el mínimo tendrán un plus proporcional hasta alcanza la suma de $514.158,46.

¿Cuáles son las otras fechas asignadas para el resto de los beneficiarios de ANSES?

Además del calendario de pagos para jubilados y pensionados con haberes por debajo de la mínima, la ANSES difundió las fechas de depósito de las demás prestaciones:

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2: 13 de noviembre

DNI terminados en 3: 16 de noviembre

DNI terminados en 4: 17 de noviembre

DNI terminados en 5: 18 de noviembre

DNI terminados en 6: 19 de noviembre

DNI terminados en 7: 20 de noviembre

DNI terminados en 8: 24 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2: 13 de noviembre

DNI terminados en 3: 16 de noviembre

DNI terminados en 4: 17 de noviembre

DNI terminados en 5: 18 de noviembre

DNI terminados en 6: 19 de noviembre

DNI terminados en 7: 20 de noviembre

DNI terminados en 8: 24 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre

Prestación por Desempleo