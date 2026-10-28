La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puede suspender el pago de las jubilaciones y pensiones cuando se cumplen determinadas condiciones, como la falta de movimientos en la cuenta bancaria durante tres meses consecutivos.

Ante esta situación, los titulares deben realizar un trámite para recuperar el cobro de sus haberes.

Según la información oficial, la suspensión no significa que la persona pierda su jubilación o pensión. Sin embargo, para volver a recibir el dinero, es necesario solicitar la activación de la prestación y presentar la documentación correspondiente.

ANSES puede suspender la jubilación si la cuenta no registra movimientos durante tres meses

Uno de los motivos por los que ANSES puede suspender el pago de una jubilación o pensión es que el titular no se presente a cobrar durante tres meses consecutivos o que la cuenta bancaria en la que recibe la prestación no registre movimientos durante ese período .

La suspensión también puede producirse si el organismo detecta alguna incompatibilidad o si el beneficiario permanece fuera del país durante un período prolongado sin comunicar su ausencia.

Ante cualquiera de estas situaciones, es importante verificar el estado de la prestación y consultar cómo regularizar el cobro. La interrupción del pago no implica la baja definitiva del beneficio, pero requiere iniciar el procedimiento correspondiente para reactivarlo.

Los jubilados y pensionados con haberes suspendidos deben realizar un trámite ante ANSES para regularizar el cobro de la prestación. ANSES

Cómo reactivar el cobro de la jubilación o pensión de ANSES

Los jubilados y pensionados que tengan sus haberes suspendidos pueden solicitar la reactivación a través de los canales habilitados por el organismo previsional.

Una de las alternativas es ingresar a Atención Virtual de ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí deben seleccionar la opción “Reclamar un beneficio no cobrado” y seguir los pasos indicados para iniciar la gestión.

También es posible realizar el trámite de manera presencial en una oficina de ANSES, con turno previo. En ambos casos, el titular debe reunir la documentación requerida. El trámite es gratuito.

Qué documentación deben presentar los jubilados para recuperar sus haberes

Para solicitar la activación de una jubilación o pensión suspendida, ANSES establece una serie de requisitos que deben cumplirse para iniciar el reclamo.

La documentación que debe presentar el titular incluye:

DNI.

Formulario PS 6.236 .

Documentación justificativa.

El formulario oficial está disponible en el sitio web de ANSES.

Si el trámite lo realiza un representante, también puede ser necesario presentar el formulario de Carta Poder PS 6.4 o un poder general otorgado ante escribano.

Qué deben hacer los jubilados que están fuera del país

Los titulares de jubilaciones y pensiones que se encuentran en el exterior también pueden solicitar la reactivación de sus haberes, aunque deben realizar el reclamo mediante un representante habilitado.

De acuerdo con las indicaciones oficiales, la gestión debe presentarse a través de un apoderado, representante o banco apoderado.

Antes de iniciar el trámite, conviene verificar que la documentación esté completa y que el representante cuente con las autorizaciones correspondientes. De esta manera, se puede gestionar la reactivación del beneficio sin necesidad de que el titular se presente personalmente en una oficina de ANSES en la Argentina.