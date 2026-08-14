En esta noticia ¿Qué significa soñar con la luz?

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 14 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina.

En este viernes, 14 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1731 - La Luz

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 14 de agosto

1° 1731 11° 7830 2° 7303 12° 2374 3° 7433 13° 7427 4° 6833 14° 8082 5° 5361 15° 6734 6° 1284 16° 7717 7° 3465 17° 5587 8° 8633 18° 0759 9° 1966 19° 5538 10° 6726 20° 5078

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz simboliza claridad, esperanza y guía. Indica comprensión o una salida a un problema.

También sugiere un despertar espiritual o verdades reveladas. Si es intensa, anuncia cambios positivos; si es tenue, pide prudencia.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.