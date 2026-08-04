La leche de soja es una de las bebidas vegetales más completas desde el punto de vista nutricional. Destaca por su contenido de proteínas de alta calidad, además de aportar minerales como potasio, magnesio y fósforo. Al no contener lactosa ni ingredientes de origen animal, es una excelente alternativa para personas veganas o con intolerancia a los lácteos.

Preparar leche de soja en casa ofrece varias ventajas, entre ellas, se evitan conservadores, colorantes y azúcares añadidos que suelen encontrarse en algunos productos comerciales. Además, permite controlar la textura y el sabor, aprovechar mejor la soja y utilizar la misma leche como base para elaborar tofu o queso de soja de forma artesanal.

¿En qué puedes usar la leche de soja casera? Fuente: Shutterstock Shutterstock

Paso a paso: cómo hacer leche de soja casera

Con esta receta obtendrás una leche de soja natural, ideal para beber sola o utilizar en distintas preparaciones.

Ingredientes

500 gramos de soja en grano.

Entre 3 y 4 litros de agua.

Una tela de algodón, tela de angeo o un trozo de camiseta de algodón limpia para colar.

Preparación

Coloca los 500 gramos de soja en abundante agua y déjalos en remojo durante toda la noche o entre 10 y 12 horas. Al día siguiente, escurre los granos y muélelos utilizando una máquina para moler granos o un procesador potente hasta obtener una pasta homogénea. Coloca la pasta de soja en un recipiente y añade 3 litros de agua. Mezcla bien y cuela utilizando una tela de algodón o de angeo, exprimiendo con fuerza para extraer la mayor cantidad posible de líquido. Si deseas obtener un mayor rendimiento, agrega 1 litro adicional de agua a la pulpa de soja restante, mezcla nuevamente y vuelve a colar. Lleva toda la leche obtenida a una olla. Cocina a fuego bajo, revolviendo constantemente para evitar que se pegue o se derrame cuando comience a hervir. Una vez que alcance el hervor, baja el fuego y cocina unos minutos más. Después deja enfriar y conserva en recipientes de vidrio limpios dentro del refrigerador.

Si se mantiene refrigerada y bien tapada, la leche de soja casera suele conservarse en buenas condiciones entre 4 y 6 días.

Cómo hacer queso de soja o tofu con la misma leche. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo hacer queso de soja o tofu con la misma leche

Una vez preparada la leche de soja, también puedes transformarla en tofu, conocido popularmente como queso de soja.

Necesitarás

1 litro de leche de soja recién preparada.

Un coagulante, como:

2 cucharadas de jugo de limón. o 2 cucharadas de vinagre blanco. o nigari (cloruro de magnesio), utilizado tradicionalmente para elaborar tofu.



Preparación

Calienta la leche de soja hasta que esté muy caliente, sin dejar que hierva vigorosamente. Agrega poco a poco el jugo de limón, el vinagre o el nigari mientras mezclas suavemente. Espera entre 10 y 15 minutos para que la proteína se separe del suero y se formen los grumos característicos. Coloca una tela limpia sobre un colador y vierte la mezcla. Escurre bien el líquido y reúne la tela formando un paquete. Coloca un peso encima durante 30 minutos a 2 horas, dependiendo de si deseas un tofu más blando o más firme. Una vez prensado, conserva el tofu en un recipiente con agua limpia dentro del refrigerador, cambiando el agua diariamente para prolongar su frescura.

El tofu elaborado de esta manera puede utilizarse en ensaladas, salteados, sopas, guisos o preparaciones a la plancha.

Tofu casero y repleto de proteína. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿En qué puedes usar la leche de soja casera?

La leche de soja es muy versátil y puede reemplazar a la leche de vaca en numerosas recetas. Algunas opciones son:

Batidos o jugos con frutas.

Café o capuchinos vegetales.

Té o infusiones.

Licuados con avena.

Atole o bebidas calientes.

Panqueques y hot cakes.

Pasteles y bizcochos.

Cremas y salsas.

Puré de papa.

Avena cocida o granola.

Leche de soja fresca para personas con dietas veganas o vegetarianas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Gracias a su sabor suave y su alto contenido de proteína vegetal, la leche de soja casera es una excelente opción para incorporar a la alimentación diaria, especialmente en dietas veganas o para quienes buscan una alternativa nutritiva y natural a los lácteos.