Tras casi cuatro décadas, un papa volverá a visitar la Argentina: semanas atrás, el Vaticano confirmó que León XIV llegará al país el 8 de noviembre para realizar una histórica estadía de tres días. A raíz de esto, en el país ya se empieza a especular con la posibilidad de un feriado o asueto .

El Sumo Pontífice recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba . Y, aunque todavía no está confirmada la letra chica de las actividades, se prevé que durante la visita se realicen misas multitudinarias.

En este sentido, un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación propone que el Gobierno declare días no laborables el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre de 2026, con el objetivo de implementar un “triple feriado nacional” que facilite la participación de los fieles.

La iniciativa es impulsada por el diputado nacional Jorge Taiana y cuenta con el acompañamiento de más de 20 legisladores. Sin embargo, los tres días todavía no son feriados ni jornadas no laborables: la propuesta debe ser evaluada y eventualmente adoptada por el Poder Ejecutivo.

Papa León en Argentina: buscan declarar asueto por tres días

El proyecto plantea declarar excepcionalmente como días no laborables el 9, 10 y 11 de noviembre de 2026. La medida buscaría evitar complicaciones en los traslados y permitir que una mayor cantidad de personas pueda participar de las actividades previstas durante la visita papal.

La propuesta también contempla que se garantice una oferta adecuada de transporte público y circulación durante esas jornadas, debido a la gran cantidad de personas que podría movilizarse hacia los puntos incluidos en la agenda de León XIV.

Por ahora, se trata únicamente de un proyecto. Si el Gobierno no lo aprueba, esas tres fechas continuarán siendo días laborales normales.

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026. Foto: El Cronista.

Cuándo llega León XIV y qué ciudades visitará

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira que también incluye Uruguay y Perú. Durante su estadía en el país, el Pontífice tiene previsto pasar por Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La visita tendrá además una dimensión institucional, ya que está previsto un encuentro con el presidente Javier Milei. Será el primer viaje de un papa a la Argentina desde la visita de Juan Pablo II en 1987.

La magnitud de la agenda y la convocatoria esperada explican, según los fundamentos del proyecto, la necesidad de analizar medidas excepcionales para facilitar los desplazamientos.

¿Serán feriados el 9, 10 y 11 de noviembre?

Por ahora, no está confirmado. Los días 9, 10 y 11 de noviembre no figuran como feriados ni como días no laborables en el calendario oficial de 2026.

El proyecto busca que el Poder Ejecutivo disponga esas tres jornadas de manera excepcional, pero hasta que exista una decisión oficial no hay cambios en el calendario oficial.

En noviembre, el próximo feriado nacional previsto es el lunes 23 de noviembre, correspondiente al Día de la Soberanía Nacional. Además, para 2026 fueron establecidos tres días no laborables con fines turísticos: el 23 de marzo, el 10 de julio y el 7 de diciembre.