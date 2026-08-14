La ciudad bonaerense de Mercedes ya palpita una de sus celebraciones gastronómicas más tradicionales: la Fiesta Nacional del Salame Quintero. De cara a la edición 2026, el municipio confirmó las fechas y habilitó la preinscripción para quienes quieran participar con puestos de gastronomía, artesanías, productos regionales y propuestas comerciales.

El evento se llevará a cabo el 11, 12 y 13 de septiembre y volverá a convocar a productores, emprendedores, artistas y visitantes de distintos puntos de la provincia, en una celebración que tiene al tradicional salame quintero como gran protagonista.

Los Palmeras serán parte de la Fiesta del Salame Quintero

La edición 2026 tendrá una importante propuesta artística y uno de los nombres que ya fue confirmado es Los Palmeras, que estarán a cargo de uno de los espectáculos musicales de la celebración.

Pero la música será solo una parte de la propuesta. Durante las jornadas, el Parque Municipal Independencia concentrará diferentes actividades para disfrutar en familia, con el río Luján y los espacios verdes de Mercedes como escenario.

Los Palmeras serán parte de la Fiesta del Salame Quintero.

Entre los principales atractivos estará la carpa de los productores de Salame Quintero, donde se podrán conocer y comprar productos elaborados por productores locales. También habrá un patio gastronómico, feria de artesanos y emprendedores y un escenario alternativo con peñas, folklore, tango y música en vivo.

Para los más chicos también habrá diferentes propuestas recreativas, juegos y espacios vinculados con la tecnología y la realidad virtual. La mudanza de la fiesta al Parque Municipal Independencia busca ampliar la experiencia y sumar nuevas actividades a una celebración que año tras año reúne a miles de personas.

Cuánto salen las entradas para la Fiesta del Salame Quintero

La organización ya puso a disposición la venta anticipada de entradas para la edición 2026. Durante agosto se podrá acceder a un precio promocional de $6.000, además de una promoción especial en la que se pueden adquirir cuatro entradas pagando el valor de tres.

Una vez finalizada la preventa, el precio será de $10.000 para el sábado y $8.000 para el domingo.

En tanto, el viernes 11 de septiembre tendrá entrada gratuita, una alternativa para quienes quieran acercarse desde el comienzo de la celebración.

Las entradas se pueden adquirir a través del sitio oficial de la Fiesta Nacional del Salame Quintero.

Cuánto salen las entradas para la Fiesta del Salame Quintero.

Cómo llegar a Mercedes desde Buenos Aires

Mercedes está ubicada a aproximadamente 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que es una alternativa ideal para una escapada de fin de semana.

En auto, una de las opciones más utilizadas es tomar el Acceso Oeste y continuar por la Ruta Nacional 7 hasta empalmar con la Ruta Nacional 5, que permite llegar directamente a Mercedes. El recorrido suele demandar alrededor de una hora y media, aunque el tiempo puede variar según el tránsito.

También existen alternativas para quienes prefieren viajar en transporte público, con servicios ferroviarios y micros que conectan la ciudad con distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.