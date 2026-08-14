En el marco del debate público por el aumento de la mora familiar en Argentina, uno de los bancos más importantes del país lanzó un programa para refinanciar deudas financieras y alcanzó un monto de 390 mil millones de pesos. El número es más impactante si se lo compara con los del año 2025: se trata de un crecimiento del 382%.

Se trata de la banca pública de la Provincia de Buenos Aires la que superó las 100.000 operaciones de refinanciación de deudas durante 2026 y cuyo plan continúa abierto para su adhesión voluntaria.

Según se informó oficialmente, se trata de una acción “destinada a acompañar a familias y empresas con dificultades para cumplir sus compromisos crediticios”.

Del total de deudas refinanciadas, 96% corresponde a personas y 4% a empresas.

El plan ofreció a sus clientes tasas atenuadas desde el 31%, plazos más extensos de hasta 6 años y esquemas adaptados a diferentes tipos de mora.

El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, dio una explicación del incremento de la mora en todo el sistema financiero.

“Los datos muestran con claridad que el salto de la morosidad responde a un problema macroeconómico y no a una supuesta irresponsabilidad masiva de las familias o las empresas. Cuando miles de hogares recurren al crédito para comprar alimentos, pagar servicios o sostener gastos cotidianos, lo que está en evidencia es el deterioro de los ingresos”, señaló.

Tasas más bajas, plazos más largos

El programa “Ponete al Día” contempla condiciones especiales para clientes que registraban mora al 31 de mayo de 2026.

Entre las mejoras más relevantes se destacan refinanciaciones de hasta 72 meses, junto con tasas diferenciales para distintos perfiles de clientes.

En los casos de mora temprana, es decir hasta 90 días de atraso, para personas con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, Banco Provincia redujo la tasa al 39% anual en casos de mora temprana, mientras que quienes cobran su salario, jubilación o pensión en la entidad pueden acceder a una tasa del 50% anual.

En situaciones de mora avanzada -cuando es mayor a 90 días- y sobreendeudamiento, el Banco ofrece tasas especiales de 31% anual, una de las condiciones más competitivas del mercado para este tipo de operaciones.

Además, quienes necesitan refinanciar exclusivamente consumos de tarjetas de crédito cuentan con una línea específica a 60 cuotas y una tasa del 41% anual, con la posibilidad de mantener operativa la tarjeta por el margen disponible remanente.

Para utilizar esta opción el cliente tiene que registrar un atraso de hasta 70 días en el pago de su tarjeta y deudas de hasta $ 10 millones.

“La acción tiene un beneficio que no es habitual en las refinanciaciones de este tipo de productos: permite mantener operativa la tarjeta por el margen disponible luego de concretar la refinanciación. Por ejemplo, si la persona tenía un disponible de 2 millones y refinancia 500 mil pesos, el nuevo monto máximo para uso del plástico será de 1,5 millones”, señalaron con anterioridad desde el BAPRO.

La clave política del plan de refinanciación de la mora

Imagen ilustrativa (El Cronista)

La medida, que ya se había aplicado con anterioridad, tiene hoy una lectura política ineludible.

Mientras que Javier Milei afirmó que el endeudamiento es “un problema entre privados” y los economistas de su equipo han descartado la intervención, en la provincia buscaron soluciones desde el estado.

“La política económica de ajuste sobre las condiciones de vida y sobre el mercado de trabajo termina generando estas consecuencias: más endeudamiento, más dificultades de pago y mayores niveles de mora. Es un problema sistémico, porque ocurre en todo el país y atraviesa simultáneamente a distintos sectores sociales y productivos”, dijo Cuattromo.

En ese mismo sentido, el presidente de la entidad remarcó que el plan busca desarrollar una estrategia integral de refinanciación “para ayudar a las familias y las pymes a recuperar capacidad financiera”.

“Nuestros resultados reflejan la necesidad de que el sistema financiero en su conjunto genere herramientas de alivio en un escenario de fuerte presión sobre los ingresos de los hogares y las pymes”, dijo.