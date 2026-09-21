A dos meses de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, el Vaticano confirmó este lunes la agenda completa del Sumo Pontífice en el país.

El Papa estará en la Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026 . Durante estos cuatro días la agenda incluirá misas, encuentros con autoridades, trabajadores, jóvenes y referentes religiosos, además de actividades en Claypole, Córdoba y Luján.

El Vaticano anunció que León XIV llegará a Buenos Aires el 8 de noviembre a las 16:30 hs , en un vuelo proveniente de Montevideo, y partirá hacia Lima el miércoles 11 .

Según informó el ministerio de Seguridad, en una conferencia de prensa, esperan “ un aforo global de 7 millones de personas ”.

“Queremos que la mayor cantidad de fieles puedan ver al Santo Padre”, indicó por su parte el canciller Pablo Quirno, quien resaltó que se trata de “una visita apostólica”.

Se confirmó la agenda completa de León XIV en la Argentina

Tal como se había adelantado, la misa central en Buenos Aires se celebrará en el Monumento a los Españoles , en el barrio porteño de Palermo, y no en el Estadio Monumental (River), tal como se especuló en un principio. Será el lunes 9 a las 11:30 hs.

También se confirmaron visitas al Monumento al General San Martín, al Cottolengo Don Orione de Claypole y a la cárcel de Devoto, tal como anticipó el arzobispo de Buenos Aires.

Salió a la luz el día exacto de la llegada del papa León XIV a Córdoba y revelaron los detalles del evento

A continuación, la agenda completa:

Domingo 8 de noviembre

16.30: Llegada a Aeroparque Jorge Newbery.

17:00: Visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín.

17:20: Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17:50: Visita al presidente Javier Milei.

18:30: Reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el “Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento”.

Lunes 9 de noviembre

09:15: Visita a los trabajadores y clientes del “Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole”. Saludo del santo padre.

11:30: Santa Misa en el “Monumento de los Españoles” en Palermo. Homilía del santo padre.

16:10: “Conociendo el mundo laboral en la Universidad Católica de Argentina”. Discurso del santo padre.

17:30: Encuentro con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el “Palacio San Martín”, Cancillería. Discurso del santo padre.

18:45: Celebración de las vísperas con los obispos argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Homilía del santo padre.

19:45: Cena con los obispos en la casa del arzobispo.

Martes de 10 de noviembre

07:30: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a Córdoba.

09:00: Llegada al aeropuerto de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”.

10:00: Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Homilía del santo padre.

15:15: Encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosas, seminarios y pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Discurso del santo padre.

16:55: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba hacia Buenos Aires.

18:10: Llegada a Aeroparque.

20:15: Vigilia con los jóvenes en el “Monumento de los Españoles”. Discurso del santo padre.

Miércoles 11 de noviembre

08:00: Visita al complejo penitenciario federal de Buenos Aires (en Villa Devoto). Saludo del santo padre.

10:00: Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján . Homilía del santo padre.

13:30: Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini”, en Ezeiza.

14:00: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a Lima, Perú.

Presidencia

El comunicado del Gobierno nacional

El gobierno nacional emitió un comunicado, a través de la Oficina del Presidente, en el que celebró el anuncio oficial.

“El Gobierno Nacional agradece especialmente a Su Santidad por haber decidido visitar nuestro país y a la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina por el diálogo y el trabajo conjunto desarrollado durante estos meses”, indicó.

“Las distintas áreas del Gobierno Nacional continuarán trabajando junto con la Santa Sede, la Iglesia argentina y las jurisdicciones involucradas para garantizar las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de la Visita Apostólica”, agregó el texto oficial.

“La visita del Papa León XIV constituye un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos. La Argentina espera al Santo Padre con alegría y afecto”, concluyó el mensaje que lleva la firma del presidente Javier Milei.