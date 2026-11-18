El tupper de plástico suele acumular manchas amarillas con el paso del tiempo. Aunque se laven después de cada comida, algunos restos pueden quedar adheridos a las paredes y hacer que parezca sucio o viejo.

Sin embargo, hay un método casero que puede ayudar a limpiar estas marcas sin necesidad de comprar productos especiales.

Para ponerlo en práctica, alcanza con combinar dos ingredientes habituales de la cocina: bicarbonato de sodio y detergente para platos.

Qué ingredientes se necesita para eliminar las manchas amarillas del tupper

Para preparar esta mezcla se necesitan sólo dos ingredientes:

Bicarbonato de sodio : ayuda a desprender restos adheridos mediante una limpieza suave.

Detergente para platos: permite remover la grasa y los residuos de alimentos que quedan sobre el plástico.

Cómo preparar la mezcla de bicarbonato y detergente para eliminar las manchas amarilla del tupper

El procedimiento es sencillo y no requiere herramientas especiales. Primero, hay que retirar cualquier resto de comida del recipiente y enjuagarlo con agua tibia.

Después, se debe colocar una cucharada de bicarbonato de sodio en un recipiente pequeño y agregar unas gotas de detergente para platos . Se mezcla hasta conseguir una pasta ligeramente húmeda, que pueda extenderse sobre las zonas amarillentas.

Si queda demasiado espesa, se pueden incorporar unas gotas de agua para facilitar su aplicación.

Las manchas amarillas pueden aparecer en los tuppers de plástico por el contacto con restos de alimentos. Una mezcla de bicarbonato y detergente puede ayudar a reducirlas. Fuente: Shutterstock

Cómo aplicar el método para eliminar las manchas amarillas del tupper

Una vez preparada la mezcla, hay que distribuirla sobre las paredes y el fondo del tupper, especialmente en los sectores donde se concentran las manchas.

Con una esponja suave, se debe frotar con movimientos circulares y sin ejercer demasiada presión para evitar rayar el plástico . Luego, se puede dejar actuar durante unos 10 minutos antes de enjuagar con abundante agua.

Por último, hay que lavar nuevamente el recipiente con detergente y agua, asegurándose de retirar todos los restos de bicarbonato y de la mezcla antes de volver a utilizarlo.

Este método puede ayudar a reducir las manchas superficiales, aunque no garantiza recuperar el color original de los recipientes que tienen pigmentación permanente.

Por qué funciona la mezcla de bicarbonato y detergente para limpiar el tupper

Mientras que el detergente ayuda a remover la grasa y los restos de comida, el bicarbonato de sodio aporta una acción ligeramente abrasiva que facilita desprender la suciedad superficial sin recurrir a productos de limpieza más agresivos.

Al mezclarlos, se obtiene una pasta que permanece sobre las zonas manchadas y permite trabajar directamente sobre ellas con una esponja suave.

De esta manera, el frotado ayuda a remover los residuos acumulados y puede reducir el aspecto amarillento del recipiente. Sin embargo, si el plástico absorbió pigmentos de alimentos como el tomate o la cúrcuma, es posible que las marcas no desaparezcan por completo.