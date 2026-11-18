La iniciativa tiene un presupuesto de US$428,6 millones y cuenta con financiamiento del Gobierno surcoreano, el BCIE y El Salvador.

Corea del Sur financió una de las obras de infraestructura vial más importantes de América latina, con un aporte de más de US$207 millones para un proyecto que se desarrolla en El Salvador. La iniciativa tiene un presupuesto total de US$428,6 millones e incluye la ampliación de una carretera estratégica y la construcción de un viaducto de casi un kilómetro.

Los trabajos se realizan sobre la carretera de Los Chorros, en el departamento de La Libertad, y contemplan la incorporación de hasta ocho carriles, nuevos puentes, otras estructuras para mejorar la circulación.

La obra busca mejorar la conexión entre San Salvador y el occidente salvadoreño, reducción los congestionamientos y disminuir los riesgos asociados a los deslizamiento de tierra.

Corea del Sur financió más de US$207 millones de una obra vial de US$428 millones en El Salvador

El proyecto cuenta con un presupuesto de US$428 millones, de acuerdo con el desglose del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). De ese total, Corea del Sur comprometió US$207,2 millones mediante el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico (EDCF), un mecanismo del Gobierno surcoreano que otorga préstamos concesionales para financiar obras de infraestructura en otros países. El resto de los recursos corresponde a un crédito de US$204,6 millones del BCIE y un aporte de US$16,8 millones del Gobierno de El Salvador.

La participación surcoreana también se extiende a la ejecución de los trabajos ya que la empresa Dongbu Corporation obtuvo el contrato para construir la ampliación vial y el viaducto, mientras que Dohwa Engineering fue contratada para prestar servicios de ingeniería, consultoría y supervisión. Ambas compañías son del Corea del Sur y participan en distintas etapas del proyecto, por lo que la cooperación entre los dos países no se limita al financiamiento de la infraestructura.

Además del financiamiento asiático, participan dos compañías surcoreanas encargadas de la construcción y supervisión de la infraestructura. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El desarrollo de la obra comenzó en 2023 y forma parte de un plan para mejorar uno de los corredores de transporte más importantes de El Salvador. La carretera de Los Chorros registra un tránsito intenso y conecta ambas zonas residenciales, comerciales e industriales con el occidente del territorio.

Cómo será la carretera de ocho carriles y el viaducto que construyen en El Salvador

El proyecto comprende la intervención de aproximadamente 14,64 kilómetros de carretera CA01Wm en el departamento de La Libertad. Uno de los sectores tendrá ocho carriles, cuatro por sentido, mientras que otros tramos contarán con seis. La obra también incluye la construcción del viaducto Francisco Morazán, una estructura de aproximadamente 92 metros que permitirá atravesar una zona montañosa especialmente complicada para la circulación vehicular.

Además del viaducto, el plan contempla nuevos puentes, distribuidores de tránsito, obras de drenaje, señalización e infraestructura para ciclistas. Con estas intervenciones, las autoridades salvadoreñas buscan mejorar la conexión entre San Salvador y las localidades del occidente, reducir los tiempos de traslado y ofrecer una alternativa más segura ante los deslizamientos que históricamente afectaron ese corredor.

La construcción todavía no esta terminada y atravesó modificaciones en su cronograma. La memoria de labores del Ministerio de Obras Públicas y Transporte correspondiente al período 2025-2026 registró un avance físico del 37,27% y estableció abril de 2028 como fecha programada de finalización.