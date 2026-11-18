GTA 6 es el fenómeno del año: los increíbles números que moverá el lanzamiento del videojuego.

El lanzamiento de GTA 6 promete convertirse en uno de los acontecimientos más importantes de la industria del entretenimiento tanto por su alcance de ventas cómo por su efecto en la productividad de millones de trabajadores que esperan jugarlo el primer día. La dimensión del fenómeno se explica, en parte, por el tiempo que pasó desde la anterior entrega principal, publicada en 2013.

La expectativa por el regreso de una de las franquicias más populares del mundo es tan grande que las estimaciones comerciales anticipan cifras extraordinarias, mientras crecen las versiones sobre un posible ausentismo laboral masivo durante su estreno, previsto para el 19 de noviembre.

GTA 6 y las millonarias proyecciones de ventas que genera su estreno

Las expectativas comerciales tienen un antecedente importante en GTA 5, que se convirtió en el videojuego más vendido de la última década en Estados Unidos. Ese título alcanzó los u$s 1000 millones en ventas en menos tiempo que cualquier otro producto de entretenimiento hasta ese momento.

Portada del videojuego Grand Theft Auto VI (GTA 6). Fuente: Rockstar Games

Las proyecciones indican que su sucesor podría superar ampliamente ese registro, impulsado por los años de espera y el interés que despertó entre los seguidores de la saga. Las previsiones más ambiciosas calculan que el videojuego podría vender 40 millones de copias durante sus primeros tres meses y generar ingresos cercanos a los 3000 millones de dólares. De concretarse, superaría marcas históricas de la industria y consolidaría a Rockstar Games como protagonista de un lanzamiento sin precedentes.

Sin embargo, el impacto del estreno no se limita al mercado de los videojuegos. Hay revuelo en el mundo corporativo por la posibilidad de que millones de personas modifiquen sus rutinas laborales para dedicarle tiempo a la nueva entrega ya sea solicitando vacaciones o simplemente faltando al trabajo para jugar.

El posible impacto de GTA 6 en el trabajo y la productividad

Las estimaciones sobre el ausentismo laboral difundidas en distintos países presentan diferencias importantes según su procedencia. En Reino Unido, el diario Daily Star publicó una previsión de una empresa especializada en recursos humanos que calculó que 1,2 millones de trabajadores pedirían vacaciones para jugar.

A su vez, una plataforma internacional de empleo que utiliza inteligencia artificial informó que las solicitudes de vacaciones para el 19 de noviembre crecieron un 29% respecto del año anterior, aunque el dato correspondía exclusivamente a sus propios usuarios. En Australia, Nine News habló de un posible impacto de 70 millones de dólares australianos en la productividad, mientras que 7 News basó sus advertencias en registros de una plataforma de gestión de turnos que había estudiado el ausentismo durante lanzamientos de videojuegos como Baldur’s Gate 3.

La cifra que más repercusión generó fue realizada por el economista español José García-Montalvo. En un programa de televisión de ese país, el profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona estimó que el juego podría provocarle a la eocnomía estadounidense perdidas por u$s 1000 millones.