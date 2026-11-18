Antes de limpiar los zócalos, recomiendan revisar las juntas y evitar el exceso de humedad.

El polvo y el pelo de las mascotas pueden acumularse en los zócalos, incluso cuando el piso está recién limpio. Para retirar esa suciedad no siempre hace falta arrodillarse. Un palo extensible y un paño de microfibra permiten alcanzar la superficie y trabajar de pie. Quienes no cuenten con esta herramienta, pueden utilizar cualquier otro palo del largo necesario.

La propuesta aparece en una guía de Martha Stewart, que recoge las recomendaciones de Vanessa Garcia, profesional de limpieza de Taskrabbit. La especialista explica cómo usar herramientas de mango largo y qué revisar antes de aplicar un limpiador.

Cómo limpiar los zócalos con un palo y un paño

El método consiste en acoplar un paño de microfibra a un palo y utilizarlo para recorrer los zócalos sin agacharse. La guía también contempla una esponja como alternativa al paño.

Para retirar la suciedad adherida, Garcia propone aplicar una solución limpiadora apta para madera y pasar la herramienta por la superficie.

Qué revisar antes de utilizar el limpiador

Antes de empezar, la especialista recomienda comprobar si hay grietas, huecos o sectores con el sellado deteriorado. Es una precaución importante para evitar que el líquido penetre por esas aberturas.

Si los zócalos no están bien sellados, el exceso de humedad puede filtrarse y favorecer un ambiente donde se desarrolle moho. Por eso, la indicación es usar únicamente la cantidad necesaria de limpiador y evitar empapar la zona.

Las herramientas de mango largo permiten limpiar los zócalos de pie. Fuente: Imagen creada con IA - El Cronista USA

Qué otras herramientas permiten quitar el polvo

La publicación también propone utilizar una aspiradora con un accesorio de extensión. Además de desprender el polvo, este equipo lo recoge y ayuda a evitar que vuelva a dispersarse por la habitación.

El accesorio de cepillo sirve para las molduras pintadas, mientras que la boquilla para ranuras permite alcanzar esquinas y espacios estrechos. Otra opción es pasar las cerdas de una escoba limpia para retirar polvo y pelo de mascotas sin arrodillarse.

Cómo reducir la acumulación de suciedad

El mantenimiento también incluye las paredes. Garcia explica que el polvo que permanece sobre ellas puede caer y depositarse en los zócalos.

Para reducir esa acumulación, aconseja desempolvar periódicamente las paredes con una mopa de microfibra o un plumero extensible. Así, la limpieza alcanza tanto los zócalos como las superficies de las que puede caer suciedad.