La localidad de El Provincial, conocida como Villa Fournier, partido de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires; tendrá un feriado por su aniversario fundacional y las fiestas patronales de la Virgen de la Medalla Milagrosa el próximo viernes 27 de noviembre.

En este marco, muchos trabajadores disfrutarán de un fin de semana largo de tres días, del viernes 27 al domingo 29.

Según el artículo 1 de la https://normas.gba.gob.ar/documentos/xAgGmKsR.pdf del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se declara no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, “los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de noviembre de 2026″.

Por qué es feriado el 27 de noviembre en El Provincial

Se toma como referencia de fecha fundacional el 27 de noviembre de 1892, ya que en El Provincial abrió el primer almacén de ramos generales llamado El Tropezón . Ese fue el puntapié inicial para el progreso del paraje en la zona que contaba con surtidor y teléfono.

A esto se le sumó la parada del tren Estación El Provincial y un crecimiento poblacional que tuvo a lo largo de los años y que desembocó con el nacimiento de instituciones, escuelas y clubes en la localidad de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, en esta fecha la localidad celebra las fiestas patronales bajo la advocación de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Todos los años, las actividades incluyen procesión, misa y eventos religiosos. En este marco, gran parte de la comunidad se reúne para adorar a la Virgen y renovar su compromiso de fe.

Decretan feriado local el viernes 27 de noviembre y tendrán un fin de semana largo todos estos trabajadores El Provincial. Brian A Jackson

A qué trabajadores alcanza el feriado del 27 de noviembre

Según la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno, el viernes 27 de noviembre es no laborable para:

Trabajadores de la Administración Pública.

Trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

En tanto, es feriado optativo para:

Industria, comercio y restantes actividades.

Esto quiere decir que el empleador decide si se trabaja o no durante esa jornada.

En conclusión, el feriado alcanza a trabajadores de la Administración Pública y del Banco de la Provincia de Buenos Aires en El Provincial. Para el resto, será optativo y dependerá de la voluntad del empleador.