En el mundo, 8 de cada 100.000 personas padecen una extraña condición considerada como “la enfermedad más dolorosa del mundo”, según el Instituto Nacional para la Calidad de la Sanidad y de la Asistencia de Reino Unido. Según relatan los que la padecen, se siente como descargas eléctricas: “relámpagos” o un “taladro” en la cara. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la neuralgia del trigémino es “uno de los dolores más graves que existe”. Se trata de una condición que afecta, en su mayoría, a personas mayores de 50 años y es más común en mujeres que en hombres. Su dolor punzante y agudo se siente en alguno de los dos lados de la cara y el episodio puede durar entre un segundo y dos minutos, según la Clínica Universidad de Navarra. No se presenta durante el descanso y el lado más común en el que se siente es el derecho. Si bien no siempre se puede identificar de manera clara qué genera la neuralgia del trigémino, se cree que la compresión vascular del nervio es la causa más común en los que tienen esta condición. También existen casos en los que tumores ejercen presión o factores como traumatismos, lesiones o la esclerosis múltiple. En cualquier caso, un vaso sanguíneo “estrangula” un nervio de la cara y se produce el episodio de dolor que va desde la cara, los dientes y la boca, hasta el cerebro. Por ende, los estímulos más leves como, por ejemplo, mastica, hablar, tocar la cara, sonarse la nariz o una brisa pueden desencadenar en una crisis. Es decir, se trata de una condición que puede aparecer repentinamente y puede afectar condiciones básicas como comer. Gerwyn Tumelty, un empresario exitoso de 52 años, brindó una entrevista a la BBC donde dio detalles de cómo es convivir con esta curiosa enfermedad que llega a afectar a la persona de distintas maneras. El hombre contó que sus hijos se acostumbraron a verlo levantarse de la mesa y verlo cómo padecía esta agonía insoportable en plena comida. “Tenía dolores agudos en la mandíbula, como descargas eléctricas”, indicó el hombre y luego añadió: “Se sentía como si alguien me estuviera metiendo un destornillador en el costado de la cara, y era realmente horrible”. El empresario fue diagnosticado en el 2017 y a partir de ahí cambió rotundamente su vida; sin embargo no fue fácil, ya que afectó a su rutina y a su salud mental. “Tenía pensamientos de no estar más. De no estar acá”, señaló; sin embargo, remarcó: “Lo que me mantenía en pie era que no podía imaginar qué efecto tendría eso en mi familia, pero no veía un final. Fue una época desesperada”. Tumelty tuvo la posibilidad de operarse en el 2019, en un procedimiento que consiste en abrir el cráneo y retirar una pequeña sección del hueso para aliviar la presión sobre el nervio que causa dolor. No obstante, esto conlleva un riesgo grave, ya que se puede perder la audición, puede haber entumecimiento facial, un accidente cerebrovascular e incluso la muerte. Afortunadamente para el empresario, su operación salió en perfectas condiciones y tuvo un alivio notable con el correr de los años. El dolor de esta enfermedad regresa, según estudios, en tres de cada diez casos, es decir, se trata de una cirugía con alta eficacia. Sin embargo, los que la vuelven a tener, recién la perciben 10 o 20 años después de la cirugía.