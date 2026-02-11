En las últimas semanas, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) detectaron como “denegado” el Complemento Salud en MI ANSES. Sin embargo, esto se debe a un requisito clave para acceder al pago anual. Muchos beneficiarios de la AUH se sorprendieron esta semana al encontrarse el “denegado” en la plataforma de MI ANSES a la hora de consultar sus liquidaciones. En el mismo, figura el Complemento por Cuidados de Salud, el cual es un pago anual que sirve como complemento para las familias con niños pequeños. El requisito clave que falta para cobrar el Complemento Salud es la inscripción del niño o la niña al Programa Sumar, que es una condición obligatoria para acceder al beneficio. Cabe destacar que se trata de un requisito administrativo que las familias no tuvieron que verificar en años anteriores. Desde ANSES señalaron que la actualización se realiza anualmente, es decir que, haber cobrado el beneficio antes, no garantiza su acreditación automática en años posteriores. En resumen, todos los años se verificará si el niño o niña figura de manera activa en el Programa Sumar. Es importante remarcar que, si aparece como “rechazado” o “denegado” no es por una baja definitiva del beneficio, sino de esta observación administrativa pendiente de regularización. Lo recomendable en esta situación es que cada familia verifique su situación en la plataforma de ANSES y ante cualquier duda consultar por los canales oficiales. En un contexto complejo a nivel económico para muchas familias, el Programa Sumar, impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación, está destinado a “contribuir al acceso efectivo y equitativo a un conjunto de servicios de salud priorizados para la población que no cuenta con una cobertura formal de la salud”. El mismo tiene la intención de fortalecer los sistemas públicos de salud provinciales, promover la calidad de atención y la eficiencia de los recursos financieros. Todo esto en pos del cuidado integral en indicadores sanitarios claves como, por ejemplo, el embarazo, la salud infantil y adolescente, el control de enfermedades no transmisibles crónicas, y la detección y tratamiento de distintas patologías, entre otros. Este programa garantiza el acceso gratuito a controles médicos, vacunación obligatoria y seguimiento de la salud en los primeros años de vida. En conclusión, para cobrar Complemento Salud, el niño debe estar en el Programa Sumar, que también tendrá beneficios en la atención a la salud en sus primeros años de vida.