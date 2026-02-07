La longevidad es una de las grandes incógnitas del ser humano. Si bien la ciencia respaldó que los hábitos saludables pueden ayudar en alargar la vida, existen casos en el mundo que generan debate. Es el caso del influencer fitness Edson Brandao, quien sorprendió en sus redes sociales con su aspecto de 20 años, a pesar de que en realidad tiene 58 años. Edson Brandao logró lo que muchos querrían a casi los 60 años, parecer mucho más joven. El caso es que el brasileño parece que tiene la mitad de sus años y aprovechó su apariencia para compartir su experiencia ante más de 700 mil seguidores en Instagram bajo el nombre de @iamedsonbrandao. En su perfil se pueden ver los distintos videos donde da detalles de su vida cotidiana, su alimentación estricta, los tips para la “juventud eterna” e imágenes de su increíble transformación. Y es que el hombre no fue siempre fitness, pero a los 40 años su mentalidad cambió y tomó hábitos saludables en cuanto a ejercicio físico, descanso y, sobre todo, buena alimentación para mantener su figura. Su secreto: nunca abandonó los buenos hábitos durante 18 años seguidos. “Me di cuenta de que el envejecimiento no es algo que ocurra de la noche a la mañana”, indicó a The Daily Mail y luego remarcó: “Se construye con hábitos diarios. Sabía que si no empezaba a cuidarme, lo notaría más tarde”. A pesar de que usuarios de las redes piensan de que se hizo algún retoque estético, el influencer explicó: "Nunca me hice una cirugía plástica. Nunca me puse botox. Lo que tengo es constancia. Cualquiera puede hacerlo". Lo primero que rescató el brasileño es que va al gimnasio de manera diario en el que combina ejercicios de fuerza con cario. “No se trata de ser extremo. Se trata de estar presente de forma constante”, indicó. En este sentido, siente que el entrenamiento de fuerza lo ayudó mucho a mantener su aspecto juvenil, su postura y energía. Por otra parte, la parte de cario, a mantener su corazón sana. Lo segundo importante en su día a día es la elección de alimentos a ingerir, el cual incluye: verduras y frutas de estación, más precisamente palta, naranjas, moras, frutillas, higos, ajo, arándanos. Así como también come alimentos integrales, salmón, miel, cúrcuma y huevos. “No necesitás suplementos para arreglar una mala dieta”, manifestó y luego señaló: “Necesitas mejor comida”. La única rutina facial que tiene es ponerse pepinos congelados en la cara, los cuales lo ayudan a reducir la hinchazón de la cara. “Es natural y eficaz”, indicó. Este tipo de estilo de vida lo llevó a parecer de 20 años y no de 58, y el influencer siempre remarca a sus seguidores que la fecha de nacimiento no define el futuro de las personas, en cambio, sí lo hacen los hábitos saludables. Su aspecto juvenil inspiró a miles de seguidores en Instagram a seguir sus pasos para tener más años de vida.