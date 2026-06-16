La tortilla de papas es un emblema indiscutido de la gastronomía y protagonista de eternos debates sobre su punto de cocción.

Sin embargo, a la hora de buscar una textura bien jugosa, la mayoría de los cocineros amateurs suele cometer el mismo error: creer que la solución mágica para que no quede seca es simplemente romper un par de huevos extra en el bol.

Para los expertos, esta práctica tan extendida está muy lejos de ser la ideal. El verdadero secreto para lograr ese ansiado centro cremoso —o “babé”, como prefieren llamarlo los puristas— no pasa por alterar las cantidades de la receta original, sino por ajustar la técnica sobre la cocción de la papa y, fundamentalmente, respetar un tiempo de reposo que en las casas suele pasarse por alto.

La clave del éxito radica en el pochado. Los cocineros recomiendan freír los cortes a fuego medio-bajo para que se cocinen lentamente, sin que lleguen a dorarse ni formar costra crujiente. Este método logra que el interior quede sumamente tierno.

Al escurrir el aceite y unir esa preparación con los huevos batidos, el paso vital es dejar descansar la mezcla entre cinco y diez minutos antes de llevarla a la sartén. En ese lapso, la papa absorbe el líquido, integrando los sabores y garantizando una humedad uniforme.

Por supuesto, la materia prima también juega su partido en la cocina. Quienes buscan la perfección aconsejan elegir variedades de papas más bien harinosas, ya que tienen la capacidad de deshacerse levemente y empaparse mejor del huevo, a diferencia de las más firmes que suelen dar un resultado más compacto. Un corte parejo y en láminas finas terminará de asegurar que ninguna porción quede dura en el plato.

El paso a paso para replicar este truco es muy simple: una vez que la mezcla reposó el tiempo indicado, la cocción final debe hacerse a una temperatura media.

Esta intensidad permite tener un control absoluto sobre el sellado exterior del plato, dándote el margen de segundos necesario para darla vuelta y retirarla del fuego justo cuando el corazón de la tortilla aún conserva su brillo.

Si bien el resultado siempre dependerá de las costumbres familiares de cada casa —están quienes la prefieren bien cocida y firme—, este método asegura un equilibrio inmejorable al paladar.