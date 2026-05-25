Narda Lepes, reconocida chef: “La salsa más fácil lleva 3 ingredientes y no tenés que hacer nada” Fuente: Shutterstock

Ideales para acompañar pastas, carnes y múltiples preparaciones, las salsas son un pilar de la cocina casera. Aunque muchos consideran que lograr su punto ideal es complejo, la chef Narda Lepes propone una versión simple que rompe con esa idea.

Se trata de una receta con apenas tres ingredientes principales y un método que no exige experiencia previa. El resultado es una salsa casera rendidora y lista en pocos minutos.

¿Cuál es la clave de la salsa de tomate de Narda Lepes?

La preparación se basa en productos básicos y accesibles. La clave está en combinarlos desde el inicio y dejar que el calor haga el resto del trabajo.

Narda Lepes, reconocida chef: “La salsa más fácil lleva 3 ingredientes y no tenés que hacer nada” Fuente: Shutterstock

“Te voy a decir una salsa que, te lo juro por Dios, no lleva nada. No tenés que hacer nada. Te comprás una botella de un litro de puré de tomate, medio pan de manteca y media cebolla”, detalló Narda Lepes en Blender.

Los ingredientes para la salsa de Narda Lepes

1 litro de puré de tomate o tomate triturado

100 g de manteca

1/2 cebolla pelada

Sal y pimienta a gusto

Albahaca u otros condimentos (opcional)

Paso a paso: cómo hacer la salsa en 25 minutos

La receta no requiere técnicas complejas ni atención constante, según la profesional. De hecho, uno de sus diferenciales es que no hace falta revolver durante la cocción.

Colocar en una olla fría la manteca, el puré de tomate y la media cebolla pelada.

Agregar sal, pimienta y albahaca si se desea.

Encender el fuego al mínimo.

Tapar la olla de forma parcial, dejando una parte destapada.

Cocinar durante 25 minutos sin revolver.

Verificar la cocción: si la manteca se integró y la cebolla está blanda, apagar.

Si es necesario, cocinar unos minutos más.

Dividir en porciones una vez lista.

Narda Lepes, reconocida chef: “La salsa más fácil lleva 3 ingredientes y no tenés que hacer nada” Fuente: Shutterstock

Qué beneficios tiene esta salsa casera

Uno de los puntos fuertes de esta receta es su practicidad. Está pensada para resolver comidas sin complicaciones y con ingredientes que suelen estar en casa.

Entre sus principales ventajas, se destacan:

Se prepara con pocos ingredientes y en poco tiempo.

No requiere experiencia ni técnicas avanzadas.

Tiene un sabor casero más fresco que muchas opciones industriales.

Permite agregar condimentos para personalizarla.

Rinde varias porciones y se puede guardar.

Cómo hacer salsa bolognesa y con qué pastas combinarla

Para quienes buscan una alternativa más clásica, la salsa bolognesa sigue siendo una opción infalible. Su textura y sabor la convierten en un acompañamiento ideal para distintas pastas.

Qué se necesita

Carne picada

Cebolla

Ajo

Tomate triturado

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Paso a paso

Sofreír la cebolla y el ajo picados en aceite de oliva.

Incorporar la carne y cocinar hasta dorar.

Agregar el tomate triturado y condimentar.

Cocinar a fuego bajo durante al menos 30 minutos.

La salsa bolognesa combina mejor con pastas como espaguetis, penne o tagliatelle, ya que su consistencia permite que se adhiera mejor y potencie el sabor del plato.