Cuando aparece el antojo de algo dulce para acompañar el mate y la merienda en poco tiempo, todos buscamos recetas prácticas y fáciles para resolver con los ingredientes que tenemos en casa. Si además podemos hacer una preparación rica sin prender el horno ni ensuciar utensilios de la cocina, ya la solución es perfecta para compartir y disfrutar.

Es el caso de esta receta de torta esponjosa como una nube que no requiere balanza ni batidora eléctrica, ya que todas las cantidades se miden con cucharas. El punto clave está en respetar esas proporciones para lograr una textura liviana. Con este método, la preparación puede estar lista en menos de 25 minutos y usando tan solo una sartén.

Cómo preparar la torta nube sin horno de 14 cucharadas

Ingredientes

14 cucharadas de harina leudante.

14 cucharadas de azúcar

14 cucharadas de leche

14 cucharadas de aceite

huevos .

1 cucharadita de esencia de vainilla.

2 cucharadas de cacao (opcional, para versión de chocolate)

Una vez fría, también se puede abrir al medio y rellenar con dulce de leche.

Receta paso a paso

En un bowl, mezclar los huevos con el azúcar hasta integrar bien. Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla, y volver a unir. Incorporar la harina leudante, y el cacao si se busca sabor a chocolate, hasta obtener una preparación homogénea. Volcar la mezcla en una sartén antiadherente previamente enmantecada. Tapar y cocinar a fuego mínimo entre 25 y 35 minutos. Pinchar con un palillo para comprobar la cocción: si sale seco, está lista.

Otra opción es cocinarla en microondas dentro de un molde apto, en intervalos cortos, hasta que esté completamente cocida.

Cómo hacer versiones saborizadas de la torta nube sin horno

Esta preparación admite distintos agregados para cambiar el sabor:

Chips de chocolate para un toque extra.

Ralladura de limón o naranja para sumar frescura.

Nueces o coco rallado si se prefieren sabores más intensos.

Una vez fría, también se puede abrir al medio y rellenar con dulce de leche para transformar una receta simple en una merienda especial.