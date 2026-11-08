Córdoba será una de las paradas de la histórica gira de León XIV por la Argentina, que se desarrollará del 8 al 11 de noviembre. El Papa llegará a la provincia el martes 10, en una jornada que arrancará temprano y tendrá muchos traslados.

El cronograma fue difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede a través del Boletín B073. Los detalles de la jornada en territorio provincial, en tanto, los compartió el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros.

La agenda de León XIV en Córdoba, hora por hora

Según la programación oficial, el Papa dejará Buenos Aires a las 7.30 y aterrizará a las 9 en el Aeropuerto Internacional de Córdoba Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. Desde allí, el día se ordenará así:

10: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, con homilía del Santo Padre.

15:15: encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, seminaristas y agentes pastorales, ante quienes pronunciará un discurso.

16:55: regreso en avión a Buenos Aires desde el aeropuerto cordobés.

La misa en la Escuela de Aviación Militar será la actividad central de la visita a la provincia. Por la tarde, en cambio, la agenda del Pontífice se concentrará en la Catedral, antes de emprender el viaje de vuelta.

El país aguarda la llegada del papa León XIV. Fuente: Dicasterio de la Comunicación Mario Tomassetti

Qué hará el Papa el resto de su visita

La gira por el país comenzará el domingo 8 de noviembre en Buenos Aires, donde está previsto un encuentro con el presidente Javier Milei. El lunes 9, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. El miércoles 11 estará en la Basílica de Nuestra Señora de Luján y, al terminar esa jornada, partirá rumbo a Lima, Perú, para seguir con su recorrido regional.