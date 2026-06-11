La Secretaría de Infraestructura de Puebla anunció que se llevarán a cabo cierres parciales a la circulación en distintos puntos de la capital como parte de trabajos de pavimentación y mantenimiento vial. Se espera que miles de conductores y pasajeros se vean beneficiados luego con los resultados de la obra pública.

Uno de los cierres afectará la circulación sobre la 20 Sur, en el tramo comprendido entre la 15 Oriente y la 5 Oriente, con dirección hacia Juan de Palafox y Mendoza. En esta zona se realizan trabajos de rehabilitación mediante los Módulos de Pavimentación.

La dependencia pidió a los automovilistas evitar estacionarse en el área para permitir el avance de las obras y reducir afectaciones.

De forma simultánea, continuará un cierre parcial en la lateral de la autopista México–Puebla, desde Antiguo Camino a Tlaxcala hasta el Periférico Ecológico, en sentido hacia la Ciudad de México.

La Autopista Federal México-Puebla cerrará de forma temporal por trabajo de renivelación. Fuente: archivo

En este punto se ejecutan trabajos de renovación en la superficie de rodamiento, por lo que las autoridades recomendaron:

Conducir con precaución Respetar la señalización temporal Considerar que habrá personal especializado trabajando en el lugar durante el desarrollo de las obras