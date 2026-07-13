Colocar una moneda sobre el router de WiFi

El router actúa como el dispositivo principal que distribuye la señal de internet en el hogar, facilitando la conexión de teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos. No obstante, su eficiencia puede ser perjudicada por diversos factores, tales como la ubicación, los objetos cercanos o interferencias.

Por dichas razones, existen numerosos trucos caseros que se han difundido en internet para optimizar el rendimiento de manera sencilla. Uno de los más populares sugiere colocar una moneda sobre el módem o router para intensificar la señal del WiFi, evitando que la conexión se interrumpa o funcione de forma lenta.

Poner una moneda arriba del módem de WiFi: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo (foto: archivo).

¿Poner una moneda encima del módem mejora la cobertura WiFi en el hogar?

Tener una inadecuada señal de WiFi en el hogar puede transformarse en un inconveniente frecuente, especialmente cuando se depende de internet para labores, estudios o disfrutar de contenido que requiera conectividad. En este sentido, existe un método que podría contribuir a mejorar la conexión y únicamente se necesita una moneda.

El argumento principal de quienes sugieren colocar una moneda sobre el módem radica en que el metal de la moneda podría afectar la distribución de la señal WiFi en el interior del hogar, facilitando el redireccionamiento de las ondas hacia determinadas áreas.

De acuerdo con esta hipótesis, la moneda actuaría como un artefacto capaz de alterar el comportamiento de la señal, potenciando su alcance para que llegue con mayor fuerza y minimizando las pérdidas que pueda experimentar.

No obstante, es importante señalar que, desde una perspectiva tecnológica, no existe respaldo que valide esta afirmación. Aunque algunos usuarios podrían notar beneficios, las mejoras en la señal de WiFi deben implementarse mediante la adecuada configuración del router.

Interferencias metálicas: cómo afectan la señal del router

Muchos especialistas en tecnología, telecomunicaciones e instalaciones de internet alertan que la colocación de objetos metálicos sobre o cerca del router no mejora la señal, sino que puede originar interferencias.

Esto acontece debido a que los metales tienden a bloquear o desviar las ondas electromagnéticas, impactando negativamente en la calidad de la conexión.

Asimismo, la cobertura parcial del módem puede dificultar la ventilación de los equipos, lo que ocasiona fallas en el adecuado funcionamiento a largo plazo.

Colocar una moneda encima del módem de WiFi: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo (foto: archivo)

Factores para aumentar la potencia del WiFi en casa

Existen diversos factores que pueden influir en la potencia de la señal del WiFi.

Con el propósito de prevenir pérdidas en la conexión, se dispone de una serie de estrategias que facilitan la obtención de una conexión significativamente más estable.

Los consejos más eficaces para reforzar la señal del Wi‑Fi

Ubicación del módem : situarlo en un punto central y elevado contribuye a una mejor distribución de la señal en toda la residencia

Actualización del equipo : la utilización de dispositivos más modernos optimiza el alcance y la estabilidad de la conexión WiFi

Uso de repetidores : la incorporación de amplificadores facilita la extensión de la señal en viviendas amplias o con diversas habitaciones

Evitar interferencias : mantener el dispositivo alejado de objetos metálicos, paredes gruesas y muebles grandes que obstaculicen la señal

Distancia con otros equipos : posicionarlo alejado de electrodomésticos que puedan inducir interferencias en la conexión

Reinicio del dispositivo: apagar y volver a encender el router de manera periódica facilita la optimización de su funcionamiento

Mejora tu WiFi: Evita trucos inapropiados y optimiza tu router

La ubicación adecuada del router de wifi es fundamental para garantizar una señal óptima en el hogar. Los especialistas en tecnología afirman que hay ciertos ámbitos donde es aconsejable evitar su colocación.

Cerca de objetos metálicos grandes.

Ventanas, dado que las redes públicas pueden interferir con tu señal.

Cocina, puede causar interferencias y posibles accidentes.

Es imperativo considerar estos elementos al momento de establecer la configuración del dispositivo para asegurar un rendimiento adecuado.

Muchos usuarios que intentan mejorar la señal de WiFi siguen métodos poco convencionales, como colocar una moneda sobre el módem.

A pesar de la popularidad de este truco, los expertos advierten que el uso de objetos metálicos cerca del router puede crear más problemas que soluciones, generando interferencias en lugar de amplificar la señal.

La clave para optimizar la conexión WiFi radica en una correcta configuración del router. Ajustar la ubicación del dispositivo, eliminar obstrucciones y actualizar el firmware son acciones mucho más efectivas para asegurar un rendimiento estable de la red, sin necesidad de recurrir a elementos improvisados que no cuentan con sustento técnico.