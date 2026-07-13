El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que este lunes habrá un cambio en las condiciones meteorológicas de Colombia y varias localidades continuarán bajo la influencia de tormentas con granizo por 24 horas.

Las zonas con lluvias más intensas este lunes

Para este lunes 13 de julio, el Meteored prevé que durante la mañana puedan presentarse tormentas en sectores de la Amazonía y la Orinoquía. Más adelante, en la tarde y la noche, las lluvias se concentrarán en zonas del centro y sur de la región Caribe, sectores de la región Pacífica y áreas dispersas de las regiones Andina y Orinoquía.

Los departamentos con mayor probabilidad de lluvias son:

Sur de La Guajira.

Cesar.

Oriente y norte de Magdalena.

Sur de Bolívar.

Sur de Córdoba.

Occidente y norte de Antioquia.

Sur de Santander.

Centro y sur de Norte de Santander.

Oriente y sur de Boyacá.

Risaralda.

Occidente de Caldas.

Chocó.

Occidente de Cauca.

Nariño.

Meta.

Guaviare.

Guainía.

Vichada.

Casanare.

Arauca.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también se pronostican lluvias de moderada a fuerte intensidad.

EFE

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

El pronóstico extendido del clima indica el martes continuarán las precipitaciones especialmente durante la tarde y la noche, en el centro y occidente de la región Caribe, el centro y norte de las regiones Andina y Pacífica, el centro de la Amazonía y distintos sectores de la Orinoquía.

Durante esa jornada, los mayores acumulados de lluvia se esperan en el centro y sur de Bolívar, Sucre, el centro y sur de Córdoba, el golfo de Urabá, Chocó, el norte de Antioquia, el occidente de Cauca y Nariño, Meta, Guaviare y el oriente de Vichada. Además, podrían registrarse incrementos importantes de las precipitaciones en Santander, el norte de Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Arauca, Vichada, Guainía, Guaviare, el occidente de Caquetá y el norte de Amazonas.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina las lluvias podrían persistir durante el martes.

Cómo protegerse de las tormentas eléctricas

Se aconseja conocer las instrucciones del instituto para protegerse de las tormentas: