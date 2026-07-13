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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que este lunes habrá un cambio en las condiciones meteorológicas de Colombia y varias localidades continuarán bajo la influencia de tormentas con granizo por 24 horas.

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Las zonas con lluvias más intensas este lunes

Para este lunes 13 de julio, el Meteored prevé que durante la mañana puedan presentarse tormentas en sectores de la Amazonía y la Orinoquía. Más adelante, en la tarde y la noche, las lluvias se concentrarán en zonas del centro y sur de la región Caribe, sectores de la región Pacífica y áreas dispersas de las regiones Andina y Orinoquía.

Los departamentos con mayor probabilidad de lluvias son:

  • Sur de La Guajira.
  • Cesar.
  • Oriente y norte de Magdalena.
  • Sur de Bolívar.
  • Sur de Córdoba.
  • Occidente y norte de Antioquia.
  • Sur de Santander.
  • Centro y sur de Norte de Santander.
  • Oriente y sur de Boyacá.
  • Risaralda.
  • Occidente de Caldas.
  • Chocó.
  • Occidente de Cauca.
  • Nariño.
  • Meta.
  • Guaviare.
  • Guainía.
  • Vichada.
  • Casanare.
  • Arauca.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también se pronostican lluvias de moderada a fuerte intensidad.

EFE

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

El pronóstico extendido del clima indica el martes continuarán las precipitaciones especialmente durante la tarde y la noche, en el centro y occidente de la región Caribe, el centro y norte de las regiones Andina y Pacífica, el centro de la Amazonía y distintos sectores de la Orinoquía.

Durante esa jornada, los mayores acumulados de lluvia se esperan en el centro y sur de Bolívar, Sucre, el centro y sur de Córdoba, el golfo de Urabá, Chocó, el norte de Antioquia, el occidente de Cauca y Nariño, Meta, Guaviare y el oriente de Vichada. Además, podrían registrarse incrementos importantes de las precipitaciones en Santander, el norte de Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Arauca, Vichada, Guainía, Guaviare, el occidente de Caquetá y el norte de Amazonas.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina las lluvias podrían persistir durante el martes.

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Cómo protegerse de las tormentas eléctricas

Se aconseja conocer las instrucciones del instituto para protegerse de las tormentas:

  • Buscar un refugio seguro. No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas ya que podrían ser objeto de descargas.
  • Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.
  • Asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.
  • Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.