Los jubilados de Córdoba verán un adelanto en su cobro.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio inicio a los depósitos de octubre de los titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones, entre los que figuran adultos mayores cuyos haberes no superan la mínima .

El organismo gubernamental comenzó con la distribución de recursos para este grupo de beneficiarios el pasado jueves 8 de octubre y continuará durante la segunda mitad del mes, con fechas de cobro asignadas según la terminación del DNI.

El viernes 9 será la última jornada de acreditación de haberes antes del feriado nacional del Día de la Raza. Debido a que la próxima semana será una jornada atípica por el descanso obligatorio del lunes, los beneficiarios que quieran conocer cómo continuarán las entregas de dinero, deberán corroborar y chequear el calendario de pagos difundido por la entidad.

¿Qué jubilados y pensionados cobran antes del feriado?

De acuerdo a la información que proporcionó la ANSES a través de sus canales oficiales de comunicación, los titulares de jubilaciones y pensiones que cobrarán el viernes 9 de octubre son aquellos con DNI terminados en 1.

Según el calendario de pagos difundido para el corriente mes, los primeros depósitos se llevaron a cabo el pasado jueves 8 de octubre para los beneficiarios con documento finalizado en 0.

Calendario completo de pagos de octubre de las pensiones y jubilaciones que no superen el haber mínimo. (Foto: ANSES) ANSES

La particularidad de estas primeras acreditaciones de haberes es que se realizan en la previa a un fin de semana largo, por el feriado del Día de la Raza que se conmemora el próximo lunes 12 de octubre. Debido a que se trata de una jornada de descanso obligatorio, los pagos continuarán al siguiente día hábil, es decir, el martes 13 de octubre.

¿Qué jubilados cobran después del feriado del 12 de octubre?

Tras el feriado del Día de la Raza, la ANSES continuará con los depósitos a los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen la mínima. Según el calendario de pagos, a partir del martes 13 de octubre cobrarán los titulares con las siguientes terminaciones de DNI:

Martes 13 de octubre: DNI terminado en 2.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminado en 3.

Jueves 15 de octubre: DNI terminado en 4.

Viernes 16 de octubre: DNI terminado en 5.

Lunes 19 de octubre: DNI terminado en 6.

Martes 20 de octubre: DNI terminado en 7.

Miércoles 21 de octubre: DNI terminado en 8.

Jueves 22 de octubre: DNI terminado en 9

¿Cuánto cobran en octubre los jubilados y pensionados que perciben la mínima?

Las acreditaciones de haberes de octubre se realizarán con un incremento del 1,66% para los titulares de jubilaciones y pensiones del país, según confirmó la ANSES a través de su sitio web oficial.

Cabe recordar que el porcentaje que se aplica para establecer las subas se deriva de la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto publicado por el INDEC.

En este sentido, para los beneficiarios que perciben el haber mínimo, el monto de cobro que se les asignó durante este mes quedó fijado en $435.748,51.

A este total, debe sumársele el bono de $70.000 que entrega el Gobierno, lo que lleva el depósito a uno $505.748,51. Para los beneficiarios que superen el mínimo establecido, el plus asignado será un proporcional hasta alcanzar este monto final.