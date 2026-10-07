La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de octubre.

Las fechas varían según el último número del DNI del titular y, para quienes tienen documentos terminados en 0 o 1, los depósitos se realizarán durante la primera semana del cronograma.

El organismo también informó que la AUH tendrá este mes un aumento del 1,66%, por lo que el monto asciende a $156.588 por hijo.

¿Cuándo cobro la AUH en octubre si mi DNI termina en 0?

Las personas que reciben la Asignación Universal por Hijo y tienen un DNI terminado en 0 tendrán el pago disponible el 8 de octubre de 2026.

¿Cuándo cobro la AUH en octubre si mi DNI termina en 1?

En el caso de los titulares cuyo DNI termina en 1, el pago de la AUH se realizará el 9 de octubre de 2026.

De esta manera, quienes tengan terminación 0 y 1 serán los primeros grupos incluidos en el calendario de octubre.

ANSES definió las fechas de cobro de la AUH de octubre 2026 y detalló cómo se aplica el 20% retenido de la prestación. ANSES

Calendario completo de la AUH de octubre 2026

El cronograma de ANSES continúa durante la segunda mitad del mes de acuerdo con la terminación del documento:

DNI terminado en 0: 8 de octubre

DNI terminado en 1: 9 de octubre

DNI terminado en 2: 13 de octubre

DNI terminado en 3: 14 de octubre

DNI terminado en 4: 15 de octubre

DNI terminado en 5: 16 de octubre

DNI terminado en 6: 19 de octubre

DNI terminado en 7: 20 de octubre

DNI terminado en 8: 21 de octubre

DNI terminado en 9: 22 de octubre

Aclaración . El cronograma presenta una interrupción por el feriado del lunes 12 de octubre.

Cuánto cobra la AUH en octubre 2026

ANSES informó que la Asignación Universal por Hijo aumenta 1,66% en octubre, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

Con la actualización, el monto de la AUH asciende a $156.588 por hijo. En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el valor alcanza los $509.863.

La prestación se cobra habitualmente con el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante queda sujeto a la acreditación de los requisitos correspondientes.

Cuál es el monto final con la reducción del 20%

Valor total de la AUH: $156.588.

80% que se cobra mensualmente: $125.270,40.

20% que queda retenido: $31.317,60.

¿Cómo y cuándo se cobra el 20% retenido de AUH?

El 20% de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que ANSES reserva está sujeto a la acreditación de los controles requeridos para cada niño o adolescente.

La normativa establece que el 80% de la prestación se abona mensualmente, mientras que el 20% restante se liquida una vez acreditados los requisitos correspondientes.

Sin embargo, desde 2026 existe un mecanismo de acreditación automática para los niños de hasta 4 años inclusive. Según la Resolución 56/2026 de ANSES, el organismo puede verificar de manera mensual los controles sanitarios y el plan de vacunación mediante el intercambio de información con el Ministerio de Salud. Si cuenta con esos datos, el 20% reservado se liquida automáticamente junto con el 80% mensual, sin necesidad de presentar la Libreta AUH .

Para los casos en los que ANSES no tenga disponible la información necesaria, o cuando exista un reclamo, la persona titular puede acreditar el cumplimiento de las condiciones mediante la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación, según establece la Resolución 56/2026.

En el caso de los niños de edad escolar, la normativa también contempla la acreditación del ciclo lectivo correspondiente . Por eso, el momento y la forma de liquidación del 20% dependen de que ANSES pueda verificar los requisitos exigidos para cada caso.

Cómo consultar cuándo y dónde cobro la AUH

Los titulares pueden verificar el detalle de su pago a través de mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma deben dirigirse a Hijos > Mis Asignaciones.

Desde allí es posible consultar el período liquidado, el monto correspondiente y el medio de cobro registrado.