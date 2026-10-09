El amistoso internacional en el que la Selección argentina venció 7 a 0 a Burkina Faso parecía haber quedado atrás en el calendario deportivo, pero este jueves la atención se trasladó de la cancha al buscador más usado en Argentina, Google, cuando “presidente de burkina faso” se transformó en tendencia.

El presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, no quedó conforme con el resultado del partido del sábado pasado y anunció su decisión de intervenir la federación de fútbol de su país.

“Nuestro fútbol está enfermo, pero vamos a encontrar el remedio pronto”, lanzó el mandatario en un acto de gobierno en el que comunicó formalmente su decisión. Apenas se conoció la noticia, cientos de miles de argentinos se trasladaron a Google para conocer quién tuvo la idea.

Fue tal la curiosidad que generó la noticia que, apenas comenzó a circular en medios masivos y redes sociales, el interés llevó al término “presidente de burkina faso” a superar el millón de búsquedas en la Argentina.

Para conocer qué quieren saber los argentinos, qué temas marcan la agenda (digital) del día o a lo largo del tiempo, el gigante tecnológico pone a disposición de cualquier usuario una plataforma gratuita que mide las consultas y muestra cómo evoluciona la atención del público ante un hecho que escala, Google Trends.

Así funciona Google Trends

Google Trends no mide la cantidad absoluta de búsquedas que recibe una palabra o frase, sino su interés relativo en una escala que va de 0 a 100. El valor 100 representa el punto de máxima concentración de consultas para el término y período seleccionados.

La plataforma cuenta con varias funciones y filtros para analizar qué es lo que quieren saber los internautas, cuándo y con qué palabras. Veamos, uno por uno sus, elementos:

Evolución temporal (Interest over time)

Muestra cómo varía la atención por un tema a lo largo de un período (últimas 24 horas, 7 días, o varios años). Permite identificar cuándo se producen los picos de mayor demanda informativa.

Distribución geográfica (Interest by subregion)

Mapea en qué provincias o regiones se concentró proporcionalmente el mayor interés respecto al volumen total de búsquedas locales.

Búsquedas en ascenso (Rising queries)

Muestra los términos asociados que registraron el mayor incremento porcentual en el período analizado. Sirve para entender qué aspectos específicos del tema están empezando a despertar curiosidad.

Aumento drástico (Breakout)

Es un rótulo que asigna la plataforma cuando una búsqueda experimenta un crecimiento de más del 5000% respecto al período anterior. Suele suceder con los términos que pasan de no registrar búsquedas a convertirse en una masiva.

Comparativas

Permite contrastar dos o más términos en simultáneo para evaluar cuál genera mayor tracción en la conversación pública.

La evolución de la búsqueda “presidente de burkina faso”

El bloque Interest over time rastrea en detalle el movimiento de la búsqueda durante las últimas 24 horas (Past day). El gráfico azul permite reconstruir cómo reaccionó el público minuto a minuto a lo largo del jueves.

Gráfico de interés de la búsqueda a lo largo del tiempo. En este caso, las últimas 24 horas en las que se detecta el salto que da "presidente de burkina faso".

Madrugada y mañana con baja actividad

Durante las primeras horas del día, la consulta se mantuvo cerca de cero con pequeños saltos aislados que no superaron los 25 puntos, cuando aún no era noticia el presidente de Burkina Faso.

El pico de la tarde

Pasado el mediodía, a medida que las declaraciones de Traoré tomaron volumen en las noticias, las consultas registraron una trepada vertical hasta alcanzar los 100 puntos, el valor máximo que indica el momento de mayor demanda informativa en el día.

Interés sostenido

Después de de tocar el techo, la curva se mantuvo en niveles altos (entre los 50 y 80 puntos), mostrando que el tema siguió siendo un tema de conversación.

Trend breakdown y los últimos 7 días

Cuando un tema entra en las tendencias, Google junta la información en un bloque llamado Trend breakdown. Diseñado como una tarjeta, muestra el movimiento de la búsqueda junto con un desglose de las palabras asociadas al tema que explotó.

En este caso, en los últimos 7 días.

Desglose de las tendencias asociadas al mismo tema (trend breakdown).

La línea verde (7 days ago to now) dibuja la trayectoria de “presidente de burkina faso” en la última semana.

La métrica se mantuvo baja durante los días posteriores al amistoso del sábado, y se disparó en forma vertical hacia el techo (now) este jueves al difundirse el anuncio de Traoré.