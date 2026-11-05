Cierran estaciones del subte el domingo y lunes: cómo funcionarán durante el fin de semana y el feriado.

El transporte público en la Ciudad de Buenos Aires cambiará durante la visita del papa León XIV. Para los encuentros del Sumo Pontífice con los fieles, el Gobierno porteño dispuso un esquema especial de circulación que contempla más colectivos y el cierre de algunas estaciones de subte.

Cómo funcionarán los colectivos

Las líneas de colectivo de jurisdicción porteña reforzarán el servicio durante el lunes y martes para abastecer la demanda de transporte público de los miles de fieles que asistirán a las misas.

Cierran estaciones del subte el domingo y lunes: cómo funcionarán durante el fin de semana y el feriado. Wikimedia Commons User:Barcex

Cómo funcionará el subte durante la visita del papa León a Argentina, fecha por fecha

Domingo

El domingo habrá servicio de fin de semana en todas las líneas, pero desde las 12:00 cerrarán algunas estaciones por el operativo de seguridad.

Línea A: cerradas Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Miserere y Lima. El servicio funcionará entre San Pedrito y Sáenz Peña.

Línea B: sin servicio en Medrano (por obras), Leandro N. Alem, Florida, Carlos Pellegrini y Pueyrredón. Los trenes circularán entre Juan Manuel de Rosas y Uruguay.

Línea C: cerradas Lavalle y Independencia (ambas por obras), además de Retiro, San Martín y Avenida de Mayo. El tramo operativo irá de Constitución a Diagonal Norte, y los pasajeros solo podrán salir por esa estación.

Línea D: no abrirán Catedral, 9 de Julio ni Pueyrredón. Funcionará entre Congreso de Tucumán y Tribunales.

Línea E: permanecerán cerradas Urquiza y Entre Ríos (por obras), junto con Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano, Independencia y Jujuy. El recorrido será entre Plaza de los Virreyes y San José.

Línea H: cerradas Santa Fe, Corrientes, Once y Humberto 1°. El servicio unirá Hospitales con Facultad de Derecho.

Cierran estaciones del subte el domingo y lunes: cómo funcionarán durante el fin de semana y el feriado. Foto: gentileza SBASAU

Subte Buenos Aires Emova

Lunes 9 de noviembre

El lunes regirá el servicio habitual, pero con las mismas estaciones cerradas desde el inicio de la jornada. Los tramos operativos serán:

Línea A : San Pedrito – Sáenz Peña.

Línea B : Juan Manuel de Rosas – Uruguay.

Línea C : Constitución – Diagonal Norte, con salida exclusiva por esa estación.

Línea D : Congreso de Tucumán – Tribunales.

Línea E : Plaza de los Virreyes – San José.

Línea H: Hospitales – Facultad de Derecho.

Martes 10 de noviembre

El martes 10 las líneas de subte retomarán su actividad habitual, solo permanecerán cerradas aquellas estaciones en obras. Sin embargo, se podría aplicar el mismo protocolo que los días anteriores si surgen riesgos de seguridad o problemas de operatividad.

Horario extendido en las líneas D y H por la vigilia de los jóvenes

La vigilia con los jóvenes está programada para el martes 10 de noviembre a las 20:15 en el Monumento de los Españoles. En este contexto, para la desconcentración la línea D funcionará hasta la 01:30 con doble servicio. Quienes quieran ir hacia Catedral podrán subir en Plaza Italia, con paradas en Pueyrredón y 9 de Julio habilitadas solo para bajar. Quienes se dirijan hacia Congreso de Tucumán podrán abordar en Palermo y descender en Juramento y Olleros, también estaciones de uso exclusivo para el egreso.

Por su parte, en la línea H habrá un operativo de desconcentración con dos estaciones abiertas. Pueyrredón y Once. Para garantizar la conexión con la línea D, se ofrecerá un servicio directo desde Santa Fe (el ingreso solo será por combinación) hasta Once (solo egreso).