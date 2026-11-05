El Ejército Argentino mantiene abierta la incorporación de soldados voluntarios para jóvenes de hasta 24 años.

El Ejército de Argentina mantiene abierta la posibilidad de incorporar soldados voluntarios de entre 18 y 24 años que quieran formar parte de la institución, incluso si todavía no completaron sus estudios secundarios.

La condición educativa para postularse es tener aprobado el nivel primario, además de cumplir con otros requisitos establecidos por el Ministerio de Defensa.

La propuesta contempla una serie de beneficios para quienes ingresen a la Fuerza, entre ellos un haber mensual, cobertura sanitaria y social, aportes previsionales y capacitación en distintos oficios.

También ofrece la posibilidad de completar el secundario y continuar una carrera militar como oficial o suboficial.

¿Cuáles son los requisitos para ingresar al Servicio Militar, incluso sin tener el secundario completo?

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Defensa, los aspirantes a soldados voluntarios deben cumplir con cuatro condiciones para iniciar el trámite de incorporación:

Ser ciudadano argentino.

Tener entre 18 y 24 años al momento de realizar el curso de admisión.

Contar con el nivel primario completo.

No tener antecedentes penales.

El formulario oficial permite declarar el nivel académico alcanzado, por lo que también contempla a quienes adeudan materias o todavía no completaron ese ciclo educativo.

La posibilidad de continuar los estudios forma parte de los beneficios informados por el Ejército: quienes ingresen pueden acceder a la oportunidad de obtener el título secundario mientras forman parte de la institución.

¿Cómo inscribirse para ingresar al Ejército de Argentina?

Los jóvenes que tengan entre 18 y 24 años pueden postularse para formar parte del Ejército Argentino. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los interesados deben descargar y completar el Documento Único para la Incorporación al Ejército (DUPIE), que tiene carácter de declaración jurada.

Una vez completado, el formulario debe entregarse de manera presencial en el centro de incorporación más cercano. El documento solicita información personal, familiar, académica y laboral, además de antecedentes sobre incorporaciones anteriores en las Fuerzas Armadas o de Seguridad.

También incluye una declaración jurada de salud, que forma parte de la documentación del proceso. El formulario debe estar completo: el propio documento advierte que las solicitudes incompletas pueden ser rechazadas.

Los beneficios que ofrece el Servicio Militar Voluntario

La incorporación permite acceder a distintas prestaciones y oportunidades de formación.

Según detalla el Ministerio de Defensa, quienes se sumen a la Fuerza pueden recibir:

Haber mensual más suplementos.

Cobertura sanitaria y social.

Aportes previsionales.

Capacitación para adquirir aptitudes especiales y aprender oficios.

Posibilidad de obtener el título secundario.

Oportunidad de continuar la carrera militar como oficial o suboficial.

¿Se puede ingresar al Ejército Argentino si se tienen tatuajes?

El DUPIE 2026 también incluye un apartado específico para declarar los tatuajes que tiene cada postulante. El documento aclara que tener un tatuaje no constituye por sí solo una causa de exclusión.

Sin embargo, establece restricciones para determinados diseños y ubicaciones . No se autorizan tatuajes en la cara, ni aquellos que sean ofensivos o contrarios a los valores institucionales.

También hay limitaciones para los tatuajes que ocupen segmentos completos del cuerpo o superen el 50% de determinadas zonas, como brazos, antebrazos, espalda, tórax, muslos y piernas.