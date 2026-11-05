Suspenden las clases el lunes 9 y los estudiantes tendrán fin de semana largo de tres días: decretan feriado nacional y todas las escuelas del país permanecerán cerradas.

El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país y los estudiantes a nivel nacional tendrán tres días consecutivos sin clases. Las escuelas permanecerán cerradas por el asueto decretado por la visita del papa León XIV al país.

En este contexto, se aconseja consultar en cada institución el alcance de las medidas establecidas.

Decretan feriado el lunes 9 por la visita del papa León XIV

A través del decreto 1103/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso que la jornada del lunes 9 será feriado a nivel nacional por la visita del Sumo Pontífice a la Argentina.

Al ser un asueto que alcanza a todo el país, las escuelas permanecerán cerradas y los alumnos no tendrán clases. Al unirse con el fin de semana de sábado y domingo, serán tres días consecutivos donde los estudiantes no concurrirán a las aulas.

Suspenden las clases el lunes 9 y los estudiantes tendrán fin de semana largo de tres días: decretan feriado nacional y todas las escuelas del país permanecerán cerradas. SEP

Qué estudiantes no tendrán clases el martes 10 y el miércoles 11

El decreto también establece distintos feriados en el contexto de la visita del papa.

El martes 10 solo será feriado en Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, los estudiantes de estas jurisdicciones no tendrán clases el lunes 9 ni el martes 10, por lo que, sumado al fin de semana, tendrán cuatro días consecutivos sin actividad escolar.

Suspenden las clases el lunes 9 y los estudiantes tendrán fin de semana largo de tres días: decretan feriado nacional y todas las escuelas del país permanecerán cerradas. Shutterstock

El miércoles 11 no deberán asistir a clases los estudiantes de la provincia de Buenos Aires, ya que será feriado solo en esta jurisdicción. La medida responde a necesidades de organización, seguridad, logística y ordenamiento que requiere el operativo.

Los estudiantes suman otro fin de semana largo por el feriado el 23 de noviembre

El lunes 23 de noviembre será feriado nacional en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, asueto trasladado del viernes 20 para formar un fin de semana largo de 3 días.

De esta manera, el calendario de feriados para los estudiantes argentinos quedará conformado de la siguiente manera: