La Línea 4 del Cablebús contará con 9 estaciones y beneficiará potencialmente a 250 mil personas.

Avanzan las obras de contrucción de la nueva Línea del Cablebús, que según el más reciente informe oficial, reducirá de 2 horas a 40 minutos el trayecto entre sus cabeceras. Se trata de la Línea 4 del Cablebús que cubre los dos puntos Tlalpan y Coyoacán.

A un año del anuncio oficial del inicio de las obras de la nueva Línea 4 del Cablebús a cargo de La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio Hernández, ya se conoce los nombres de las nueve estaicones que esta nueva ruta en el trasporte púbico de Ciudad de México, la cual se proyecta que esté en funcionamiento para dicimebre del 2027.

“La Línea 4 permitirá reducir significativamente los tiempos actuales de traslado entre Tlalpan y Coyoacán: de 2 horas a solo 40 minutos”, indicó la Alcaldía Tlalpan.

La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio Hernández y la Jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada Molina en el anuncio de la construción de la línea 4 del Cablebús. Alcaldía Tlalpan

La Línea 4 del Cablebús: sus 9 estaciones y la cantidad de usuarios que la usarán

Según la Alcaldía Tlalpan, la nueva Línea 4 del Cablebús tend´ra 11.4 kilómetros de recorrido se verán beneficaidas 45 coloninas de Tlalpan y Coyoacán.

“La línea beneficiará potencialmente a 250 mil personas y movilizará diariamente a 65 mil usuarios, conectando puntos estratégicos”, indicó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

Estas serán las estaciones confirmadas por el Gobierno de México:

Universidad, Cantera, Perisur, Vasco de Quiroga, Campo Xóchitl, Ceforma, Deportivo Independencia, Cultura Maya y Pedregal de San Nicolás.

Para agosto, la propia presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la Línea 4 del Cablebús lleva ya un 20% de avance y aseguró que se espera que las obras se terminen en diciembre de 2027. “Lo están haciendo muy bien, con mucha dedicación, con mucho profesionalismo, Clara Brugada y todo el equipo de gobierno de la Ciudad de México“ , agregó.

Obras de la Línea 4 del Cablebús. Se proyecta que para diciembre del 2027 se terminen las obras de contrcucción de la Línea 4 del Cablebús. Alcaldía Tletlan

Así avanza la obra de la Línea 4 del Cablebús las caracterítsicas que tendrá

La construcción de la Línea 4 del Cablebús se perfila como un proyecto clave para mejorar la movilidad de las y los universitarios que habitan en Tlalpan, Coyoacán y Cantera, facilitando su llegada a Ciudad Universitaria.

Coyoacán, Ciudad de México. 23 de agosto 2026. Claudia Sheinbaum Pardo en Supervisión de línea 4 del Cablebús de la Ciudad de México. José Luis Conde/Presidencia

Reducción de tiempos : El recorrido de la Línea 4 durará 40 minutos, lo que reducirá el tiempo de traslado a la mitad. Longitud del trazado: Tendrá una extensión de 11.4 kilómetros.

Soportes : Contará con más de 70 postes instalados a lo largo del trayecto.

Número de estaciones : 9, cabecera de Tlalpan con Ciudad Universitaria y Pedregal de San Nicolás en Coyoacán.

U nidades de transporte : Dispondrá de casi 400 cabinas para la prestación del servicio.

Capacidad de usuarios: Permitirá atender a 65 mil pasajeros, con potencial para beneficiar a más de 155 mil habitantes pertenecientes a 44 colonias.

La Línea 4 del Cablebús se suma al éxito de las tres líneas de Cablebús en funcionamiento, que actualmente suman 40 millones de viajes, para consolidarse como un transporte seguro, accesible y apropiado para la población capitalina.