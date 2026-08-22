Oficial | Hasta el lunes 31, jubilados del IMSS, ISSSTE o ISSFAM deberán presentar el certificado de supervivencia para recibir su pensión de México

Una importante ayuda económica fue confirmada para un grupo específico de jubilados. El beneficio alcanza a jubilados del Programa de Atención Médica (PAMI) que atraviesan una situación de vulnerabilidad socioeconómica y busca brindar alivio frente al aumento del costo de vida.

La medida corresponde a la provincia de Chubut, donde el Gobierno provincial y la Municipalidad de Trelew anunciaron la entrega de un aporte extraordinario de $100.000 destinado a jubilados que cumplan con determinados requisitos sociales y económicos.

La primera etapa alcanzará a 600 jubilados de Trelew, quienes recibirán $100.000 mensuales mediante una tarjeta personal e intransferible del Banco del Chubut

En este contexto, el objetivo es asistir a quienes presentan mayores dificultades para afrontar gastos esenciales vinculados con alimentación, medicamentos y servicios básicos.

Quiénes cobrarán los $100.000 para jubilados

El beneficio está dirigido a jubilados de PAMI de Trelew, en esta primera instancia, que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica, un sector que fue identificado por los organismos provinciales para recibir apoyo económico directo.

En primera instancia alcanzará a 600 jubilados, en el que se priorizarán a adultos mayores con edad superior a 75 años y se realizará a través de una tarjeta personal e intransferible del Banco del Chubut. La idea es que se replique esta ayuda en otros municipios en el próximo tiempo.

Según se informó, la asistencia busca alcanzar a quienes presentan ingresos reducidos y condiciones que dificultan cubrir sus necesidades cotidianas.

Confirmado | El Gobierno confirmó que le darán $100.000 a todos los jubilados que se encuentren en esta situación. Shutterstock

Entre los principales objetivos de la medida se encuentran:

Compra de medicamentos.

Insumos médicos y productos ortopédicos.

Productos de farmacia y elementos para el cuidado de la salud.

Alimentos correspondientes a dietas específicas indicadas por profesionales

Si bien cada caso puede requerir evaluaciones específicas, el programa apunta especialmente a quienes atraviesan mayores dificultades económicas dentro del universo de jubilados provinciales.

Cómo será el pago y qué se sabe sobre la ayuda económica

El aporte será de $100.000 mensuales por beneficiario y se enmarca dentro de una política de contención social destinada a fortalecer la asistencia a adultos mayores.

La iniciativa cobra relevancia en un escenario donde muchos jubilados destinan una parte importante de sus ingresos a medicamentos, tratamientos médicos y gastos del hogar.

Los jubilados alcanzados por esta medida deberán mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales para conocer los detalles operativos relacionados con la acreditación del beneficio, los plazos de pago y los requisitos finales que puedan exigirse para acceder al aporte.