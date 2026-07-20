Foto: Hudson, editada con IA por El Cronista.

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La presión arterial elevada y el estrés suelen estar estrechamente relacionados. Esto surge cuando el cuerpo permanece en un estado de tensión prolongado, el sistema nervioso se activa de forma constante y, en algunos casos, eleva la presión sanguínea con el tiempo.

Para evitarlo, muchas personas buscan alternativas naturales que ayuden a relajar el organismo y acompañen los tratamientos médicos.

Entre las infusiones más recomendadas se destaca el té de valeriana, una bebida herbal reconocida por su efecto calmante y su capacidad para favorecer el descanso.

Estos son los beneficios del té de valeriana

Por qué el té de valeriana ayuda a controlar la presión arterial y bajar el estrés

1. Favorece la relajación de los vasos sanguíneos

La valeriana contiene compuestos bioactivos, como el ácido valerénico, que actúan como relajantes musculares suaves. Esto promueve la vasodilatación, permitiendo que la sangre circule con menos tensión, lo que puede contribuir indirectamente a estabilizar la presión.

2. Reduce el estrés y la ansiedad

El estrés crónico aumenta el cortisol, una hormona que eleva la presión arterial. La valeriana ayuda a disminuir la activación del sistema nervioso, generando una sensación de calma que contribuye al bienestar emocional.

3. Mejora la calidad del sueño

Dormir mal afecta la regulación de la presión arterial. El té de valeriana facilita la conciliación del sueño y mejora el descanso profundo, ayudando al organismo a recuperarse.

4. Produce un efecto sedante natural

Sin generar dependencia, la valeriana ayuda a equilibrar emociones, reducir la irritabilidad y suavizar los síntomas propios del cansancio nervioso.

¿Cómo preparar té de valeriana en casa?

Los ingredientes necesarios para preparalo son:

1 cucharadita de raíz seca de valeriana o 1 saquito de té

1 taza de agua caliente (250 ml)

Miel o limón (opcional).

Para prepararlo, calentar el agua hasta justo antes de hervir, colocar la valeriana y dejarla reposar entre 5 y 10 minutos. Si usaste raíz seca, colarla y endulzarla u agregá limón si lo preferís.