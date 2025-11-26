¿Cuál es el nuevo electrodoméstico que desplazó a la freidora de aire?

En los últimos años, la freidora de aire se ha convertido en uno de los electrodomésticos favoritos de los consumidores estadounidenses. Su capacidad para preparar todo tipo de platos crujientes y deliciosos sin necesidad de utilizar aceite la convirtió en una opción ideal para aquellos que buscan tener una alimentación más saludable.

Sin embargo, hace algunos meses los expertos han observado una disminución en su demanda, lo que sugiere la posibilidad de que otro dispositivo pueda ocupar el podio entre los usuarios.

La popularidad de la freidora de aire o Air Fryer ha experimentado una notable disminución, según los datos más recientes. Durante el último Black Friday, las búsquedas relacionadas con este electrodoméstico se redujeron en un 63% en comparación con el año anterior.

Adiós a la freidora de aire: este es el nuevo electrodoméstico que arrasa con las ventas. Imagen: archivo. Rizzo Julieta

Este descenso contrasta con el significativo aumento en el interés por otro dispositivo: las máquinas de hielo.

Estas máquinas, que anteriormente contaban con un uso más restringido, han ganado terreno entre los consumidores, especialmente durante períodos de alta demanda y promociones como las del Black Friday.

El creciente interés por las máquinas de hielo refleja un cambio en los hábitos de consumo, donde los electrodomésticos funcionales y prácticos se han convertido en prioridades para los hogares contemporáneos.

Estas máquinas, antes consideradas productos especializados, ahora captan la atención del público debido a su versatilidad, conveniencia y el contexto del mercado actual.

¿Cuál es el nuevo electrodoméstico que desplazó a la freidora de aire? Fuente: archivo.

Con estos datos, se puede inferir que la freidora de aire está perdiendo protagonismo, mientras que las máquinas de hielo están emergiendo como el nuevo dispositivo de tendencia para aquellos que buscan innovar en sus cocinas y enriquecer sus experiencias en el hogar.