Gobierno de Puebla confirmó suspensión de todas las actividades escolares del viernes 20 de noviembre.

El Gobierno del Estado de Puebla y la Secretaría de Educación Pública de Puebla confirmó de manera oficial que este viernes 20 de noviembre no habrá clases debido a la conmemoración del aniversario 116 del inicio de la Revolución Mexicana.

De esta forma, la SEP de Puebla y el Gobierno estatal confirmaron la suspensión de actividades escolares presenciales en todas las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, es decir, desde el inicial hasta el superior.

“Informamos que este viernes 20 de noviembre habrá suspensión de actividades escolares presenciales en las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos (inicial hasta superior), únicamente en el municipio de Puebla, debido a la conmemoración del 116 aniversario del inicio de la ‘Revolución Mexicana’”, confirmaron las autoridades.

Por conmemoración del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana este viernes 20 de noviembre en Puebla no habrá clases. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Desfile cívico-militar en Puebla con inicio a las 9 de la mañana

El Gobierno local invitó a toda la comunidad escolar a participar del desfile cívico-militar en conmemoración a las fiestas patrias por el aniversario 116 del inicio de la Revolución Mexicana.

Este evento público iniciará sobre las 9 de la mañana del viernes 20 de noviembre sobre el Boulevard Héroes 5 de Mayo y calle 43 oriente.

“En cumplimiento de los preceptos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que establecen que los hechos históricos deben ser una herramienta de reflexión crítica que permita fortalecer la identidad comunitaria y la conciencia histórica, además de fomentar valores mediante el análisis de acontecimientos que promueven el pensamiento crítico, la interculturalidad, la justicia social y la cultura de paz”, agrega el comunicado.

El Gobieno de Puebla invitó a la comunidad de estudiantes a participar del desfile cívico-militar. SEP

SEP confirma que la suspensión de clases aplica únicamente en el municipio de Puebla

Ante las dudas generadas entre padres de familia y estudiantes sobre el alcance de la medida, la Secretaría de Educación Pública del estado aclaró a través de su cuenta oficial en X, que la pausa en las actividades académicas presenciales de este viernes no se extenderá al resto a otras zonas.

En respuesta directa a una usuaria que consultó si la suspensión de actividades escolares aplicaría en otras demarcaciones, la dependencia puntualizó de manera categórica: “La suspensión es solo para el municipio de Puebla, tal como lo menciona el comunicado”, reiterando así que las escuelas ubicadas en los demás municipios poblanos deberán mantener sus clases y horarios habituales este viernes 20 de noviembre.