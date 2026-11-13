Salvo los bacos que tengan sucursales abiertas los sábados y domingos, el resto de bancas habrirán de nuevo sus puertas hasta el martes 17 de noviembre.

El próximo lunes 16 de noviembre todos los bancos del país cerrarán sus oficinas y no habrá atención al público de manera presencial. El motivo del cierre de los bancos se debe a la conmemoración del 20 de noviembre que se lleva a cabo el tercer lunes de noviembre.

La medida fue publicada en el Diario Federal Oficial en diciembre del 2025 para que todos los involucrados tengan presente el calendario bancario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, con el cierre programado de todos los bancos cuyas oficinas de atención al cliente no tendrán servicios.

“De conformidad con las disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2026 en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones”, subrayó el ente ordenador.

Cierre de bancos en todo el país el 16 de noviembre del 2026 por orden de la CNBV. Gobierno de México

Bancos más importantes a tener cuenta en este cierre

La media de la Comisión Nacional Bancaria de Valores abarca todas las instituciones de crédito, banca de desarrollo, Fintech, SOFIPOS, SOCAPS, SOFOM E.R.

Entre las bancas o instituciones de crédito de mayor importancia para los mexicanos se encuentran bancos como: BBVA México, Santander México, Banorte, Banamex, Scotiabank, HSBC México, Banco Inbursa, Citi México y BanBajío, entre otros.

Operaciones bancarias que se pueden hacer con los bancos el 16 de noviembre

La CNBV en el DOF dio a conocer que los bancos y demás entidades financieras “podrán celebrar con su clientela, en forma ininterrumpida, aquellas operaciones y servicios que por sus características, términos y condiciones no puedan ser suspendidos, tales como transacciones con tarjetas de débito o crédito y la operación de cajeros automáticos, entre otros”.

Los clientes también cuentan con sus bancas online que pueden continuar operando desde sus celulares y/o sitios web. Lo único que queda suspendido será la atención al cliente presencial y por ende todas las operaciones comerciales y de servicio que son exclusivas de la sucursal.

Conocer el calendario de cierres bancarios en México es fundamental para organizar pagos, depósitos y otros trámites financieros sin inconvenientes. Shutterstock

Operaciones interbancarias y fecha valor: qué pasa con tus transferencias y pagos

Aunque la banca digital y las aplicaciones móviles operan las 24 horas, debes tener en cuenta que las operaciones que requieren liquidación a través del sistema de pagos del país, como algunas transferencias interbancarias específicas o pagos programados, se procesarán con fecha valor al siguiente día hábil bancario.

Esto significa que si realizas ciertos movimientos o depósitos que dependen de la compensación tradicional, estos se reflejarán oficialmente hasta que las oficinas retomen sus actividades normales, por lo que es recomendable anticipar pagos de servicios o créditos que vencen en esa fecha.

Asimismo, los clientes que operen a través de corresponsales bancarios, como tiendas de autoservicio o farmacias, deben considerar que los depósitos en efectivo realizados en estos establecimientos durante el día feriado podrían registrarse con retraso en sus cuentas, procesándose también hasta el siguiente día hábil.