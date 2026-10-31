La Alcaldía de Coyoacán anunció los cierres viales en el centro de Coyoacán que iniciaron el 30 de octubre y van hasta el 2 de noviembre por los eventos de Día de Muertos. Las autoridades reiteran a todas las personas que tomen en cuenta estos cambios provisionales para evitar retrasos, atascos e inconvenientes en la vía.

Asimismo, la Alcaldía de Coyoacán reiteró que la zona del centro será 100% peatonal y que los residentes de las manzanas diametradas en verde como muestra el mapa oficial, serán solo de acceso para residentes con identificación oficial o tarjeta provisional que así lo acrediten. “La zona será 100% peatonal. Residentes ingresan solo con INE o tarjetón”, detalla el anuncio oficial.

Cierres viales en Coyoacán hasta el 2 de noviembre por eventos de Día de Muetos. Alcaldía de Coyoacán

Horarios y mapa de los cierres viales por Día de Muertos en Coyoacán

Para garantizar una movilidad fluida y proteger a los peatones que acudirán a las festividades, la Alcaldía de Coyoacán estableció horarios específicos para los cortes a la circulación de vehículos particulares:

Sábado 31 de octubre, domingo 01 y lunes 02 de noviembre: Cierres de calles a partir de las 12:00 horas hasta las 01:30 horas de la madrugada del día siguiente.

Cabe destacar que las vías perimetrales delimitadas en color verde dentro del mapa oficial están destinadas como puntos de filtro, donde el paso en vehículo estará permitido únicamente a los residentes que muestren su credencial de elector (INE) o su tarjetón provisional emitido por las autoridades locales.

De acuerdo con el mapa oficial de la alcaldía, los puntos de acceso controlado marcados en verde se ubican principalmente sobre el tramo de la calle Pino y en los cruces perimetrales sobre la Av. Miguel Ángel de Quevedo, como la incorporación a la calle Fernández Leal .

En estos nodos viales, el personal de tránsito verifica que únicamente ingresen los residentes que cuenten con su identificación oficial o tarjetón provisional.

Mapa de cierres en centro de Coyoacán con cierres de hasta el 2 de noviembre por eventos de Día de Muertos. Alcaldía de Coyoacán

Calenda Oaxaqueña y actividades del evento “Vela Catrina”

En el marco de las celebraciones culturales del 31 de octubre, las calles del centro histórico de la alcaldía albergarán la tradicional “Calenda Oaxaqueña de Día de Muertos: Vela Catrina”, un evento completamente gratuito abierto al público general.

Inicio (13:30 hrs.): El recorrido comenzará en la Cruz Atrial de la Parroquia de San Juan Bautista

Primera parada (14:00 hrs.): La caravana realizará su primera escala frente al Museo Frida Kahlo ‘Casa Azul’.

Cierre (15:00 hrs.): El evento concluirá su trayecto en la Capilla de San Diego Churubusco.

Eventos gratuitos en Alcaldía de Coyoacán por día de Muertos. Alcaldía de Coyoacán

Estas actividades culturales buscan preservar las tradiciones representativas del Día de Muertos en un entorno seguro y familiar, por lo cual las autoridades invitan a los asistentes a desplazarse a pie y planificar sus traslados con anticipación.