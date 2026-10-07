El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó el inicio del proceso para la desocupación y posterior cierre del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocido tradicionalmente como la cárcel de Devoto.

La medida se formalizó a través de la Resolución 1018/2026, firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva, mediante la cual se dispone el traslado de todas las personas privadas de la libertad y la transferencia del equipamiento hacia el nuevo Complejo Penitenciario Federal emplazado en el partido de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.

El despliegue para cerrar la cárcel de Villa Devoto

Debido a la magnitud de las operaciones y a la complejidad logística que implica el movimiento de reclusos entre ambas jurisdicciones, el Gobierno constituyó formalmente el “ Comando Unificado Federal – Traslado del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ”.

El cuerpo tendrá a su cargo planificar, coordinar y ejecutar los despliegues especiales interfuerzas necesarios para preservar el orden público y garantizar las condiciones de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires durante el traslado.

El Gobierno constituyó formalmente el “Comando Unificado Federal – Traslado del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Entre las principales funciones encomendadas al comando especial figuran:

Seguridad integral y orden público : Custodiar el traslado de los reclusos y el equipamiento, resguardando la integridad de la población civil, del personal del Servicio Penitenciario Federal y de las autoridades intervinientes.

Protección de infraestructura y corredores : Custodiar de forma perimetral tanto el predio saliente de Devoto como el nuevo penal de Marcos Paz, garantizando además la vigilancia en los corredores viales estratégicos utilizados durante el trayecto.

Prevención y respuesta rápida: Coordinar mecanismos de inteligencia criminal, alerta temprana e intercambio de información para neutralizar eventuales contingencias o delitos de fuero federal.

Quiénes integran el Comando Unificado y cómo se organizará el operativo

La dirección general y coordinación de las operaciones quedó encomendada al Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, quien fue facultado para designar al personal operativo a cargo del cumplimiento de las tareas.

A su vez, la norma extendió una invitación formal a los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires para que incorporen representantes con capacidad de decisión operativa al dispositivo .

La estructura interdisciplinaria del Comando Unificado está integrada por: