El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó el inicio del proceso para la desocupación y posterior cierre del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocido tradicionalmente como la cárcel de Devoto.
La medida se formalizó a través de la Resolución 1018/2026, firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva, mediante la cual se dispone el traslado de todas las personas privadas de la libertad y la transferencia del equipamiento hacia el nuevo Complejo Penitenciario Federal emplazado en el partido de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
El despliegue para cerrar la cárcel de Villa Devoto
Debido a la magnitud de las operaciones y a la complejidad logística que implica el movimiento de reclusos entre ambas jurisdicciones, el Gobierno constituyó formalmente el “Comando Unificado Federal – Traslado del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El cuerpo tendrá a su cargo planificar, coordinar y ejecutar los despliegues especiales interfuerzas necesarios para preservar el orden público y garantizar las condiciones de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires durante el traslado.
Entre las principales funciones encomendadas al comando especial figuran:
- Seguridad integral y orden público: Custodiar el traslado de los reclusos y el equipamiento, resguardando la integridad de la población civil, del personal del Servicio Penitenciario Federal y de las autoridades intervinientes.
- Protección de infraestructura y corredores: Custodiar de forma perimetral tanto el predio saliente de Devoto como el nuevo penal de Marcos Paz, garantizando además la vigilancia en los corredores viales estratégicos utilizados durante el trayecto.
- Prevención y respuesta rápida: Coordinar mecanismos de inteligencia criminal, alerta temprana e intercambio de información para neutralizar eventuales contingencias o delitos de fuero federal.
Quiénes integran el Comando Unificado y cómo se organizará el operativo
La dirección general y coordinación de las operaciones quedó encomendada al Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, quien fue facultado para designar al personal operativo a cargo del cumplimiento de las tareas.
A su vez, la norma extendió una invitación formal a los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires para que incorporen representantes con capacidad de decisión operativa al dispositivo.
La estructura interdisciplinaria del Comando Unificado está integrada por:
- Carteras políticas y técnicas: Representantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Subsecretaría de Despliegue Territorial y la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios.
- Inteligencia y fuerzas de seguridad: Efectivos e investigadores del Servicio Penitenciario Federal, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).