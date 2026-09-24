Sesión Pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, ordenó al Estado de México que atienda de manera urgente la problemática de sobrepoblación y hacinamiento que hoy por hoy vulnera los derechos de los presos del centro penitenciario Neza-Bordo, en Edomex.

El pasado miércoles 23 de septiembre, la SCJN votó y resolvió la sentencia sobre el Amparo en Revisión 310/2025. De esta forma, la Suprema Corte exige que se garanticen los todos los derechos a los que las personas presas de su libertad y que pagan su condena en el centro penitenciario Neza-Bordo tienen por ley, entre ellos los siguientes:

Derecho a vivir en condiciones de dignidad

Derecho a la integridad personal

Derecho a la salud física y mental

Derecho a la alimentación

Derecho al agua

Derecho a contar con servicios sanitarios

Derecho al trabajo

Amparo en Revisión 310/2025. Resuelto en sesión de Pleno el 23 de septiembre de 2026. SCJN

Como medida, el Pleno del 23 de septiembre exhortó y ordenó al Estado de México y sus autoridades a “adoptar medidas estructurales que permitan atender las condiciones actuales de sobrepoblación y hacinamiento” .

La Suprema Corte reveló el nivel sobrepoblación que padecen los presos en el centro penitenciario Neza-Bordo

Con base a lo expuesto por la SCJN en su comunicado Nro. 134/2026, hubo un reclamó efectivo promovitodo por a Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, IFDP. En este juicio se evidenció la falta de garantías y medidas para atender la demanda de personas privadas de la libertad en Neza-Bordo.

La Suprema Corte evidenció como del 2021 al 2025, el centro penitenciario Neza-Bordo pasó de tener 1,834 espacios con una población alojada de 5,116 a un total de 5,823 presos en pleno hacinamiento , representando, según el Pleno, en un “nivel de sobrepoblación carcelaria en Neza-Bordo del 217,50%” .

La sobrepoblación y el hacinamiento fue acreditado por la SCJN y aceptado por las autoridades del Neza-Bordo. En esa medida, la Corte concluyó que “ las autoridades estatales cuentan con atribuciones relacionadas con la organización, administración y funcionamiento del sistema penitenciario y, por tanto, tienen responsabilidades frente a las omisiones reclamadas”.

Nuevo comunicado de la SCJN. SCJN

El Estado de México tiene máximo seis meses para crear un plan que lleve a la solución del problema de la sobrepoblación en el Neza-Bordo

El Máximo Tribunal determinó en su Amparo en Revisión 310/2025 resuelto este 23 de septiembre, que las autoridades competentes del Estado de México tiene un plazo máximo de hasta seis meses para diseñar e implementar un “plan multidisciplinario e interinstitucional con acciones concretas para atender la sobrepoblación”, este plan debe y puede contemplar los siguientes puntos:

Contemplar mecanismos de coordinación entre autoridades Adecuaciones de infraestructura Gestiones presupuestales La promoción de beneficios preliberacionales Programas de capacitación para las personas servidoras públicas Otras medidas que resulten necesarias para atender de manera integral esta problemática

A la vez, la Suprema Corte dictó en su fallo que los niveles de sobrepoblación del centro penitenciario Neza-Bordo , son “críticos y rebasan la capacidad de las autoridades para atender adecuadamente las necesidades de las personas”.

Para garantizar que se cumpla en fallo de la SCJN y que la situación de los presos cambien en la práctica, la SCJN, exigió a las autoridades responsables a ejecutar en un plazo razonable el plan de acción y deberán rendir un informe trimestral ante la SCJN.