Trasladarán 1.500 presos al nuevo penal de máxima seguridad de Marcos Paz: tiene sensores de movimiento antifugas, doble anillo perimetral y rayos X. (Imagen representativa de la antigua cárcel de Villa Devoto)

El histórico penal de Villa Devoto comenzará a vaciarse en las próximas semanas.

Según el cronograma previsto por las autoridades, desde los primeros días de septiembre empezará el traslado progresivo de los internos hacia la nueva cárcel federal de Marcos Paz, una obra que busca reorganizar el sistema penitenciario y aliviar la sobrepoblación en comisarías y alcaldías de la Ciudad de Buenos Aires.

La nueva unidad tendrá capacidad para 2.200 detenidos. De ese total, unos 1.500 presos provendrán de la cárcel de Villa Devoto, mientras que las 700 plazas restantes serán ocupadas por internos que actualmente permanecen alojados en dependencias policiales y centros de detención porteños.

Si bien todavía restan definiciones operativas para su puesta en marcha completa, los primeros módulos del complejo quedarían habilitados durante septiembre, permitiendo iniciar el proceso de traslado.

Cómo será el traslado desde Villa Devoto al nuevo penal de Marcos Paz

El nuevo establecimiento forma parte de un acuerdo entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para cerrar definitivamente la última cárcel federal ubicada dentro del territorio porteño.

El plan contempla:

El traslado de aproximadamente 1.500 internos de Villa Devoto .

La incorporación de 700 detenidos alojados en comisarías y alcaldías porteñas .

La ampliación de plazas penitenciarias mediante módulos adicionales en complejos federales de Ezeiza .

La descompresión del sistema de detención transitoria que actualmente opera por encima de su capacidad.

La situación en la Ciudad es especialmente compleja. Actualmente hay más de 2.000 presos alojados en comisarías y alcaldías, aunque gran parte de ellos debería cumplir detención en establecimientos federales de acuerdo con la jurisdicción de los delitos investigados.

Según el cronograma previsto por las autoridades, desde los primeros días de septiembre empezará el traslado progresivo de los internos hacia la nueva cárcel federal de Marcos Paz.

En este contexto, la apertura de Marcos Paz aparece como una de las medidas más importantes para reducir la saturación de dependencias policiales y mejorar las condiciones de alojamiento de los detenidos.

Entre los elementos de seguridad confirmados por la dirección de obra se destacan:

Doble anillo perimetral con una fosa profunda en el medio.

Sistema de detección de movimiento , cámaras y alarmas en todo el predio.

Cada módulo cuenta, además, con su propio cerco doble independiente.

Paredes, techos, losas y pisos de hormigón armado , con cerraduras y rejas especiales.

Tratamiento ignífugo en los materiales, para reducir el riesgo de incendios.

Tabiques premoldeados de hormigón que encastran entre sí y refuerzan la estructura para dificultar las fugas por piso o pared.

Qué pasará con la cárcel de Villa Devoto y cuál será el futuro del predio

Una vez que el penal quede completamente desocupado, el predio de Villa Devoto será sometido a un proceso de urbanización.

El acuerdo prevé la creación de:

Nuevos espacios verdes para uso público.

Áreas destinadas a proyectos urbanos y comunitarios.

Un sector dedicado a la memoria de la Masacre del Pabellón N.º 7, ocurrida en 1978, donde murieron 65 internos durante un incendio.

La reorganización también incluye la puesta en funcionamiento de la futura Alcaldía General de la Ciudad, que tendrá capacidad para 400 detenidos y comenzará a recibir personas acusadas por delitos cometidos en jurisdicción porteña.

Además, la Ciudad avanza en la conformación de su propio Servicio Penitenciario y de Reintegración Social, una fuerza especializada que custodiará a los detenidos bajo jurisdicción local.

De esta manera, el traslado de presos desde Villa Devoto hacia Marcos Paz marcará el inicio de una transformación histórica del sistema carcelario porteño, con impacto directo tanto en la seguridad como en la reorganización urbana de uno de los barrios más emblemáticos de Buenos Aires.