La interrupción del servicio se ejecutará durante un fin de semana largo, extendiéndose por 96 horas. Foto: Trenes Argentinos.

El ramal Tigre de la línea Mitre permanecerá cerrado durante todo el fin de semana largo de agosto, debido a una serie de obras de renovación y mantenimiento que requieren interrumpir el servicio durante varias jornadas.

La medida regirá desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto, por lo que los pasajeros deberán tener en cuenta las modificaciones antes de planificar sus viajes.

Durante esos tres días también habrá cambios en los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre, que funcionarán de manera limitada entre Belgrano R y sus respectivas terminales.

Según se informó, el objetivo de aprovechar el fin de semana largo es avanzar con trabajos de mayor complejidad que no pueden realizarse durante las habituales interrupciones nocturnas.

El ramal Tigre del Mitre estará cerrado durante tres días

El servicio del ramal Tigre quedará completamente interrumpido entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto, mientras se llevan adelante diferentes obras sobre la infraestructura ferroviaria.

Los trabajos incluyen intervenciones en puentes, alcantarillas, vías y el tercer riel, elementos fundamentales para garantizar la seguridad y el funcionamiento del servicio .

Entre las tareas previstas se encuentra la realización de obras en puentes y alcantarillas ubicados en las inmediaciones de la estación Vicente López.

También está previsto el reemplazo del tercer riel eléctrico por uno de aluminio en el tramo comprendido entre la avenida Dorrego y la estación Lisandro de la Torre. A esto se suma el recambio de un aparato de vía cerca de San Fernando.

Tren Mitre: el ramal Tigre estará cerrado durante todo el fin de semana largo de agosto

Qué obras se realizarán en el tren Mitre

Las tareas forman parte de un plan de renovación integral del ramal Tigre, cuya infraestructura acumula décadas de uso. Según la información difundida, algunos rieles y durmientes tienen más de 40 años y presentan un importante nivel de deterioro.

Hasta el momento, el proyecto permitió renovar 34 kilómetros de vías, además de intervenir 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y seis puentes o alcantarillas.

El plan contempla avanzar con la renovación de otros sectores y completar 40 kilómetros de vías, además de reemplazar 47 kilómetros de tercer riel. También están previstas obras en 24 pasos a nivel, 22 cruces peatonales y 65 puentes o alcantarillas.

A su vez, se proyecta renovar 23 aparatos de vía y reemplazar cuatro paragolpes en la estación Tigre.

Cómo funcionarán los otros ramales del Mitre durante el fin de semana largo

Mientras el ramal Tigre permanezca cerrado, los pasajeros de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre también deberán prestar atención a las modificaciones previstas.

Durante el fin de semana largo, ambos servicios operarán únicamente entre Belgrano R y sus respectivas terminales en la provincia de Buenos Aires.